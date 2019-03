Cayetano Pérez: “El que hem fet és molt gran, però volem seguir superant reptes”

260x366 Cayetano Pérez / SPAR CITYLIFT GIRONA Cayetano Pérez / SPAR CITYLIFT GIRONA

L’Spar Citylift Girona està acostumat a trencar els pronòstics. Aquesta vegada la gesta que necessita per arribar a la final de l’Eurocup és recuperar un desavantatge de tres punts a la pista del Lattes Montpeller (20 hores, Esport3). Tot i la baixa de Nadia Colhado i la dificultat del partit, l’equip entrenat per Eric Surís no perd l’esperança i somia amb una final que seria històrica. El president del club, Cayetano Pérez, aprofita l’eliminatòria per analitzar la vitalitat del projecte.

Com afronta l’Spar Citylift Girona el partit de tornada?

Amb molta il·lusió. Jugar la semifinal de l’Eurocup era una fita que ens vam posar a principi de temporada. El que hem fet és molt gran, però volem seguir superant reptes. No és fàcil, perquè hem de remuntar tres punts contra un rival fort, un autèntic equipàs, en un pavelló molt petit, però no perdem la il·lusió.

Quin regust li va deixar el partit d’anada jugat a Fontajau?

La reacció que vam tenir al final va ser molt bona. L’equip va treure el caràcter i va competir fins al final. Si nosaltres volem guanyar a Montpeller, haurem de competir tot el partit al 110%. Necessitarem mantenir una defensa agressiva i no fallar tirs fàcils en atac. És complicat, però no defallim.

La baixa de la pivot Nadia Colhado no hi ajuda.

Hem arribat al tram decisiu de la temporada amb l’equip molt tocat. La Nadia ens ha ajudat fins que ha pogut, però no hem arribat en les condicions que volíem. La temporada ha sigut complicada. Va començar amb adversitats en forma de lesions, com la de Bea Sánchez, i hem tingut algunes notícies inesperades. La sort és que l’equip és mentalment molt fort.

Les poques derrotes d’una temporada molt sòlida han arribat juntes. Estan preocupats?

El bàsquet femení té això, que el tram decisiu queda molt concentrat. La setmana passada vam pagar contra el Gernika el sobreesforç de l’eliminatòria europea, però si algun partit podíem perdre era aquell, perquè ja teníem la segona posició assegurada. Tenim la preocupació justa.

La bona notícia de la temporada és la bona connexió de l’equip amb el públic de Girona.

Estem molt contents. Estem creixent en aficionats i abonats. Girona és especial i a la gent li costa sortir de casa entre setmana, però, tot i així, hem aconseguit entrades molt bones en dimecres o dijous. Estem encantats. A Montpeller tindrem gairebé 100 aficionats gironins, i això que el pavelló és molt petit i aconseguir entrades no ha sigut gens fàcil.

L’Spar Citylift Girona creix, però no sé si la situació del bàsquet femení li genera el mateix optimisme.

Ens queda molta feina per fer i molts reptes per assolir. Tot i posar 4.000 i 5.000 persones a Fontajau, no sempre tenim l’ajuda que necessitem per mantenir un equip professional. Les institucions i moltes empreses ens ajuden, però, tot i així, no ens arriba per deixar de ser un esport deficitari. No vull que se’m malinterpreti, no ens queixem. La Lliga Dia paga per poder sortir a la televisió i això explica quina és la realitat del bàsquet femení.