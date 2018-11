El Circuit 3x3 de bàsquet creix arreu de Catalunya

Després de la bona rebuda en el seu primer any de vida, la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) va presentar ahir al NBA Café de Barcelona la segona edició del Circuit 3x3. Sabadell, Manresa, Banyoles, Viladecavalls i Sant Julià de Vilatorta seran les cinc noves seus d’enguany. “Volem intentar que el projecte vagi a més. En els pròxims dos anys aquesta modalitat creixerà molt ja que al 2020 serà olímpica a Tòquio. Nosaltres volem millorar el nostre producte i hem apostat per una sèrie de millores, com la compra d’una pista oficial i un grapat d’innovacions tecnològiques”, va explicar Jaume Comas. El responsable del projecte es va felicitar per la uniformitat de normes i reglaments que existeix entre les diferents seus del torneig.

“Impulsar el 3x3 era una il·lusió que teníem des de fa temps, però alguns clubs ho veiem com una competència del bàsquet tradicional. Implantar aquest circuit ha sigut difícil, però estem molt contents de com s’ha consolidat el projecte, que és una aposta de futur molt clara”, va reconèixer Joan Fa, president de la FCBQ. La primera edició, que va comptar amb 10 seus i una gran final a Badalona, va reunir un total de 895 equips i 3.580 jugadors i jugadores. La segona edició aprofitarà l’experiència i l’estructura de les diferents seus per augmentar el creixement del 3x3 i buscar noves sinèrgies amb la Federació Internacional (FIBA).

Les categories del circuit seran les de mini, infantil, cadet, júnior i sènior, tant en masculí com en femení. La Xarxa retransmetrà algunes de les proves del circuit, així com la gran final, que s’ha programat per al 27 de juliol. e