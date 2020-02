El Barça acaba amb l'hegemonia del Madrid a la Minicopa Endesa (65-67)

El Barça ha superat el Madrid i s'ha proclamat campió de la Minicopa Endesa (65-67). L'equip entrenat per Mario del Campo ha superat el campió de les últimes set edicions del torneig infantil gràcies a una cistella d'Ousmane Alpha a 15 segons del final. El pivot, que ha disputat els 40 minuts, ha acabat la final anotant 16 punts i capturat 12 rebots. El conjunt blanc no ha pogut llançar en el seu últim atac.

Un altre dels jugadors culers destacats ha sigut Dayan Nessah, que ha anotat 15 punts. El Barça ha arribat a tenir una diferència de set punts (21-28), però la final ha arribat empatada a l'últim minut (63-63).

El Madrid ha comptat com a jugador convidat amb Francisco Zustovich, el jove argentí que es va fer viral quan va anotar 78 punts en un partit de bàsquet, per aquesta vegada no ha pogut revalidar el títol. El bon partit d'Hugo González i Asier Miguel s'ha quedat sense premi.

651x366 Mario del Campo / ACB PHOTO Mario del Campo / ACB PHOTO

El Barça ha estat representat per Joan Carles Navarro, secretari tècnic del bàsquet formatiu, Mario Fernández, coordinador del planter, Juan Llaneza, director d'scouting, i diferents membres de la comissió esportiva al Martín Carpena de Màlaga.