L'Snatt's Femení Sant Adrià s'apunta a la Copa de la Reina

La Copa de la Reina tindrà dos equips catalans. L'Snatt's Femení Sant Adrià ha passat per sobre del Lacturale Art Araski (78-47) i acompanyarà l'Spar Citylift Girona a Saragossa. L'efectivitat de les locals en el tir de tres punts ha estat clau. Mireia Vila ha anotat els quatre triples que ha intentat. Un total de 1.050 espectadors han presenciat el partit en directe al Marina Besòs.

"Estem molt contentes perquè ningú s'esperava tot això que estem aconseguit. Estem molt orgulloses de la primera volta que hem fet. És un somni", ha explicat Belén Arrojo en declaracions a Catalunya Ràdio.

El Cadí La Seu, en canvi, ha perdut contra el Lointek Gernika Bizkaia (60-65) i s'ha quedat fora del torneig. Els baixos percentatges en el tir de tres punts (6/33) s'han convertit en una llosa per a les jugadores de Bernat Canut. A més, l' IDK Gipuzkoa no ha fallat i, per tant, un triomf de les catalanes tampoc hauria tingut com a premi el bitllet per a la competició del ko.



L'Spar Citylift Girona, que serà cap de sèrie a Saragossa, ha superat el Mann-Filter (59-74).