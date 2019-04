Dani Poza: “Afrontaríem el descens amb la mateixa naturalitat que vam viure l’ascens”

La temporada regular de la Lliga Dia s’acaba avui amb l’Spar Citylift Girona i el Cadí La Seu amb la segona i la tercera posició assegurades. L’Snatt’s Femení Sant Adrià, en canvi, necessita combinar una victòria seva contra el Perfumerías Avenida de Salamanca (19 hores) amb una derrota del Quesos El Pastor a Bembibre per mantenir la categoria.

Quines sensacions tenen abans d’aquest últim partit decisiu?

Les sensacions a la plantilla són bones. Aquest partit ens arriba en un bon moment de joc i, per primera vegada aquesta temporada, hem encadenat dues victòries seguides. Tant pel que fa a bàsquet com a nivell mental, estem bé. El calendari, però, ens ha posat un partit pràcticament impossible de guanyar a l’última jornada. Tot i això, ho intentarem.

El Perfumerías Avenida tan sols ha perdut un partit en tota la Lliga.

Nosaltres jugarem amb tota la tensió del món i intentarem mantenir el partit igualat el màxim de temps possible. Caldrà veure amb quina actitud surten elles, que no s’hi juguen res i tenen els play-off a la cantonada. No ens queda més remei que oferir la màxima intensitat. En aquests partits el cor també juga, de vegades a favor i de vegades en contra.

Per què han arribat a aquesta situació?

Perquè no hem fet les coses del tot bé. Des de la configuració de la plantilla fins al joc, passant pels canvis. Vam pensar que el tram final de la temporada seria bo, vam donar confiança al projecte, i quan ens en vam adonar havíem fet tard.

Com afectaria el club un hipotètic descens?

Nosaltres afrontaríem el descens amb la mateixa naturalitat que vam viure l’ascens. No ens fa perdre gaire el son perquè som un club de planter, on seguim fent les coses ben fetes. Hem sabut diferenciar molt bé el primer equip de la resta de conjunts del club i, per tant, baixar no afectaria gens el nostre projecte de bàsquet base. La nostra aposta està clara. Es tracta de seguir millorant perquè, quan ens torni a arribar l’oportunitat, el club estigui més preparat. Han sigut dos anys complicats pel que fa a l’economia.

La millor notícia és la bona connexió amb els aficionats.

Les dues temporades hem tingut molt suport. Les famílies del club s’hi han sentit identificades i hem aconseguit implicar el bàsquet català. La connexió ha sigut màxima, tot i que estem a punt de perdre la categoria.

Què els aporta César Aneas, el nou entrenador?

El nostre objectiu era aconseguir la permanència amb la Glòria Estopà, una entrenadora de la casa, però l’equip no va créixer al ritme que volíem. En el partit contra el Zamora l’equip es va desconnectar i vam apostar pel canvi, no per salvar la categoria sinó per acabar la temporada amb bones sensacions. El César ha canviat la mentalitat de l’equip, que ha fet un salt endavant en competitivitat. Ens hem trobat amb una última oportunitat que no esperàvem.