El Darussafaka marxa escaldat del Palau Blaugrana

Tot i arribar animat al Palau Blaugrana per la seva victòria contra l’Olympiacos, el Darussafaka va sortir escaldat del seu enfrontament contra el Barça Lassa (97-65). La defensa de l’equip blaugrana va desfigurar un rival que ho va passar molt malament en una nit en què no li va sortir res del que havia preparat. El conjunt culer va estrenar el 2019 i la segona volta de l’Eurolliga sumant el seu novè triomf.

La màxima diferència local va ser de 37 punts en una nit en què el Barça Lassa va repartir 20 assistències i va capturar 21 rebots més que el rival turc (46-25). Els 12 jugadors del conjunt blaugrana van acabar anotant en un dia en què Svetislav Pesic va dosificar molt els minuts entre tots els seus homes. Thomas Heurtel, que va acabar amb 18 punts, 4 assistències i 4 rebots, va ser un dels jugadors més destacats en una segona meitat en la qual el Barça Lassa no va afluixar el seu ritme de joc.

El Barça Lassa va trigar un quart d’hora en sentenciar el partit contra el cuer de l’Eurolliga. El Darussafaka va donar una imatge molt trista al Palau Blaugrana, on va quedar desfigurat per la defensa de l’equip local. La diferència en el rebot va ser una llosa definitiva durant una primera meitat en què el conjunt culer va anotar 54 punts (52-27). La teranyina dissenyada per Svetislav Pesic va provocar que els percentatges d’encert dels visitants fossin molt dolents, i això va dinamitar la seva moral. Els primers 20 minuts es van fer eterns a uns jugadors que no van trobar cap motiu d’optimisme al qual aferrar-se.

Selçuk Ernak va intentar alterar el ritme del partit amb una defensa zonal durant la segona meitat, però el Barça Lassa va mantenir la concentració i va anar millorant els seus percentatges en el tir exterior. L’entrenador va apostar, a més, per augmentar la participació dels jugadors turcs buscant més caràcter, però cap de les estratègies li va donar resultat contra un equip local molt regular que va fer disfrutar els més de 6.000 espectadors que van veure el partit en directe des de les graderies del Palau Blaugrana.

Toney Douglas, que va acabar amb 23 punts, va ser un dels pocs jugadors del Darussafaka que van tenir esma per seguir competint durant una segona meitat que va accentuar les males sensacions que havia deixat l’equip turc durant la seva posada en escena contra el Barça Lassa.

Demà, a Burgos

El Barça Lassa visita demà (18 hores, Movistar Deportes) la pista del San Pablo Burgos en un dia en què Pierre Oriola disputarà el seu partit número 200 de la Lliga Endesa.