Derrick Jones Jr. celebra el seu aniversari proclamant-se rei de les esmaixades de l'All Star de la NBA

260x366 Derrick Jones Jr. fent una de les esmaixades amb les que ha competit / NUCCIO DINUZZO / EFE Derrick Jones Jr. fent una de les esmaixades amb les que ha competit / NUCCIO DINUZZO / EFE

L'aler dels Heat de Miami Derrick Jones Jr. ha superat la matinada d'aquest diumenge l'ala-pivot dels Magic d'Orlando, Aaron Gordon, i s'ha convertit en el nou campió del concurs d'esmaixades de la 69a edició de l'All Star de la NBA que se celebra al United Center de Chicago. I ho ha fet en el dia del seu 23è aniversari.

El títol no s'ha definit fins al desempat, després que els dos jugadors hagin hagut de fer dos intents més a la final, ja que hi han arribat empatats. Els dos han aconseguit puntuacions perfectes de 50 en les seves dues esmaixades i també en el seu primer intent en el desempat.

El jugador dels Heat ha completat la seva tercera esmaixada amb un moviment dins de la línia de personal i s'ha elevat amb decisió per a una acció de molí de vent i amb la mà esquerra col·locar la pilota dins de la cistella, una esmaixada que els cinc jutges han qualificat amb 48 punts.

Després d'una breu discussió amb Shaquille O'Neal, Gordon ha demanat l'ajuda al pivot principiant dels Celtics de Boston, el senegalès Tacko Fall, i l'ha col·locat prop de la cistella. Gordon ha agafat la pilota de les mans de Fall en el seu camí cap a una esmaixada pel centre de la cistella. Els aficionats que omplien el United Center han ovacionat l'acció, però els jutges li han donat només 47 punts i han deixat que Jones Jr. es convertís en el nou campió de les esmaixades.

Això ha provocat la indignació tant de les estrelles de la NBA com dels aficionats, que creien que l'esmaixada improvisada de Gordon tenia més dificultat que la de Jones Jr.

Hield guanya el concurs de triples

Buddy Hield, dels Sacramento Kings, ha aconseguit el títol del concurs de triples, superant a la final el veterà Devin Booker i l'aler dels Wizards Davis Bertans. Hield ha anotat 27 punts d'un màxim de 40 a la final per superar a Booker, que n'ha aconseguit 26. Bertans ha aportat 22 punts com el primer dels tres tiradors en la final, i Booker ha estat eliminat immediatament. Hield ha estat l'últim en l'ordre i ha aconseguit els seus millors tirs per aconseguir un total de 27. El campió defensor de triples del 2019, Joe Harris, dels Nets, ha estat eliminat en la primera ronda.