Derrota dolorosa en un clàssic que desmoralitza el Barça Lassa

El campió de l’Eurolliga es va imposar al guanyador de la Copa del Rei. El Reial Madrid es va venjar de la derrota de fa unes setmanes al Palau Blaugrana i va dominar el clàssic del WiZink Center amb molta autoritat (92-65). La superioritat blanca va ser semblant a la que el Barça Lassa va patir contra el Fenerbahçe i va deixar tocada l’autoestima de l’afició culer.

Svetislav Pesic, que va descartar Pau Rbas per unes molèsties musculars, va imaginar un partit amb protagonisme per a Ádám Hanga, que va alternar la defensa de Sergi Llull amb la de Jaycee Carroll i, a més, va ser l’encarregat d’intentar descol·locar la defensa del Madrid pujant la pilota en moltes accions. El pla de partit, però, no va tenir èxit contra un rival molt encertat en els seus llançaments.

El Reial Madrid va fer una primera meitat molt ofensiva. L’equip blanc va aprofitar els seus bons percentatges de tir per anotar 53 punts i arribar al descans amb un avantatge de 23 (53-30). Anthony Randolph va anotar 13 punts en el primer quart, mentre que Jaycee Carroll en va anotar 15 en el segon. “Hem perdut el control del partit en dos o tres minuts”, va confessar Ádám Hanga.

El Madrid va fer créixer la diferència fins als 27 punts (64-37), moment en què el Barça Lassa va treure l’orgull per apuntar-se un parcial de 0-12 que va ajustar el marcador (64-49). Pablo Laso no va permetre que els seus jugadors es relaxessin i el conjunt blanc va controlar amb autoritat el tram final del clàssic. L’últim protagonista local va ser Trey Thompkins, que va acabar el partit amb 17 punts.

La dolorosa derrota torna a deixar entreveure que el Barça Lassa continua un esglaó per sota dels grans aspirants al títol de l’Eurolliga. L’equip blaugrana presenta un registre de sis victòries i sis derrotes en un primer tram de la competició en què ha deixat sensacions molt contradictòries.

Diumenge, contra l’Unicaja

El Barça Lassa tancarà diumenge (19.30 hores, #Vamos) una setmana de gran exigència visitant la pista de l’Unicaja. La pròxima setmana l’equip blaugrana haurà de jugar tres partits en cinc dies: Olympiacos, Kirolbet Baskonia i Delteco GBC.