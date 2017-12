Deu minuts i mig de col·lapse a Badalona

260x366 Maalik Wayns (Penya) lluitant amb Deon Thompson. / QUIQUIE GARCIA / EFE Maalik Wayns (Penya) lluitant amb Deon Thompson. / QUIQUIE GARCIA / EFE

Hi ha una finta que els entrenadors del planter de la Penya van batejar fa uns anys amb el nom de Corey Fisher i els tècnics encara fan servir aquest nom quan l’ensenyen als nois del bàsquet base actual. L’exbase verd-i-negre va tornar ahir al Palau Olímpic de Badalona, d’on es va endur la victòria amb el San Pablo Burgos (81-88). El director de joc va tenir una actuació correcta, però el més destacat va ser el seu company Deon Thompson. El Divina Seguros Joventut va malbaratar una oportunitat d’or per sumar la seva cinquena victòria de la temporada. Tot i que té un partit pendent de jugar, el conjunt català se situa a un triomf de les posicions de descens en una jornada que era ideal per fer créixer la bretxa.

La Penya va començar animada i es va construir un avantatge de 10 punts en un tres i no res (20-10). El vespre semblava plàcid, però el San Pablo Burgos, un conjunt molt conscient de les seves limitacions, va reaccionar i es va apuntar un parcial de 2-16 que va capgirar l’escenari (22-26). Deon Tompson va portar de corcó la defensa local. Les pèrdues de pilota i els percentatges de tir van penalitzar un equip verd-i-negre que va reconduir la situació abans del descans (42-37).

El joc del Divina Seguros Joventut va ser irregular. En atac l’equip es va mostrar més còmode amb Maalik Wayns que amb Neno Dimitrijevic. Com ja va fer contra el Montakit Fuenlabrada i el Tecnyconta Saragossa, Diego Ocampo va tornar a jugar alguns minuts sense pivot, amb José Nogués i Saulius Kulvietis com a referències interiors. Aquesta tàctica de small ball extrem és arriscada, però dona molta mobilitat a l’equip a les dues parts de la pista.

La Penya va arribar a dominar el partit per 9 punts de diferència a deu minuts i mig del final (69-60), però no va saber rematar la feina i va encaixar una derrota inesperada (81-88). El contundent parcial final va ser de 12-26. Les pèrdues de pilota (21) es van convertir en una llosa per als locals, que mai es van sentir còmodes compartint la pilota. La pressió va desfigurar el seu joc habitual. L’aportació ofensiva de Maalik Wayns (18 punts), Sergi Vidal (17) i Jerome Jordan (15) no va servir per superar un dels cuers de la Lliga Endesa. L’altre, el Reial Betis Energia Plus, també va aconseguir la victòria, després de sorprendre l’Herbalife Gran Canària (83-90).

Divendres, junta general

El Joventut celebrarà el divendres 29 de desembre a les 19 hores una junta general ordinària d’accionistes. L’ordre del dia inclou l’examen i l’aprovació dels comptes anuals i un informe dels acords amb l’Ajuntament de Badalona i la seva repercussió econòmica en l’estat de la societat anònima. Juanan Morales, president de la Penya, va aprofitar l’últim partit de l’any al Palau Olímpic per fer un brindis nadalenc.