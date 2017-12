Diego Ocampo: "Hem de jugar amb energia i valentia"

El Divina Seguros Joventut rep aquest diumenge el Tecnyconta Saragossa (12.30 hores, Multi Liga Endesa). Després de sumar dues derrotes en els últims partits fora de casa la Penya intentarà sumar el quart triomf de la temporada al Palau Olímpic.

"Hem de jugar amb molta energia i molta valentia, crec que aquesta és la clau de jugar a casa, no hem de tenir por dels errors, no hem de tenir por de llançar i fallar, de perdre una pilota o de fer una falta, això és el més important. A més, no ens hem d’aturar, si estem perdent o guanyant no podem deixar de jugar com volem", assegura Diego Ocampo.

L'entrenador de l'equip verd-i-negre vol oblidar la derrota de Fuenlabrada. "Hem de jugar amb valentia, ser valents i no buscar excuses, no mirar ni enrere ni endavant. Tot això no ens val, el que necessitem és que tots sumem sense pensar molt en el marcador ni en el rival, i sí pensar en allò que volem fer", recorda.