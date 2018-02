Dinwiddie, Mitchell i Booker guanyen els concursos del Cap de Setmana de les Estrelles de la NBA

L'aler LeBron James i el base Stephen Curry, capitans dels respectius equips del nou format del Partit de les Estrelles, han estat el centre d'atenció de la segona jornada del cap de Setmana de les Estrelles, i no precisament per res esportiu, sinó per mostrar la seva millor versió d'activistes a favor de control de les armes als Estats Units.

Davant la tragèdia ocorreguda aquesta setmana a l'escola secundària Marjory Stone Douglas, en Parkland (Florida), on 17 persones van perdre la vida com a conseqüència dels trets que va disparar l'exestudiant Nikolas Cruz, de 19 anys, que portava un rifle comprat legalment, James i Curry han criticat la manca de control de les armes. Tots dos han qualificat les tragèdies que es viuen als Estats Units per l'ús de les armes de foc com una cosa "inadmissible" i inexplicable i han "lamentat" que encara se segueixi sense tenir una resposta positiva per part dels polítics. "Tenim una llei que no li permet a un jove comprar una cervesa a un bar, però pot anar a comprar un rifle", ha argumentat James, que ha afegit: "No té sentit. Com és possible que tinguem menors que vagin a comprar armes?".

Però ni James ni Curry, que s'han unit al dolor dels familiars de les víctimes de Florida, han ofert cap tipus d'acció a seguir per intentar ajudar a donar solució al greu problema de la venda i possessió d'armes de foc als Estats Units, que està protegida per la Segona Esmena a la Constitució. De fet, James ha reconegut que no tenia cap tipus de resposta a oferir, al marge de denunciar el que per a tot el país ha estat una nova tragèdia que s'ha cobrat la vida de persones innocents.

Després de fer la seva denúncia tampoc James i Curry han aportat res de nou de cara al que poden oferir a l'apartat esportiu de la 67 edició del Partit de les Estrelles que es jugarà la matinada d'aquest diumenge a l'Staples Center amb la gran novetat de l'intercanvi en els dos equips, mitjançant sorteig, de jugadors de les dues conferències. Al final han mostrat la mentalitat de la resta dels jugadors que participaran en el partit i que no ha estat altra que la de tractar de "divertir-se", fer el mínim esforç físic, evitar qualsevol tipus de lesió i cobrir l'expedient per seguir amb el descans de meitat de temporada.

Després arribaria el torn dels tradicionals concursos, que han començat amb el d'habilitats, que ha deixat com a campió el base titular dels Nets de Brooklyn, Spencer Dinwiddie, que ha superat l'ala-pivot finlandès Lauri Markkane, dels Bulls de Chicago. Dinwiddie ha trencat la supremacia que en les últimes edicions havien tingut els homes alts, com l'ala-pivot letó Kristaps Porzingis, dels Knicks de Nova York, que va ser el campió l'any passat, però no va poder defensar el seu títol perquè està lesionat.

També hi va haver nou campió als triples amb l'escorta Devin Booker, dels Suns de Phoenix, com a guanyador després d'imposar-se a Klay Thompson, dels Warriors de Golden State. Booker ha anotat 28 punts en l'última ronda i ha superat Thompson que n'ha aconseguit 25, mentre que l'escorta Eric Gordon, dels Rockets de Houston, que defensava el títol, no ha pogut superar la primera ronda.

La tònica d'estrenar campió també s'ha mantingut al sempre esperat concurs d'esmaixades, amb el qual s'ha tancat la jornada, i que una vegada més, com ja és habitual, no ha tingut creativitat i espectacularitat, per deixar l'escorta principiant dels Jazz d'Utah, Donovan Mitchell, com a guanyador, gràcies al seu gran poder atlètic. Mitchell ha superat a la ronda final l'ala-pivot Larry Nance Junior, fins fa una mica més d'una setmana jugador de Los Angeles Lakers, traspassat ara als Cavaliers de Cleveland. Malgrat que Nance Junior era el favorit dels aficionats locals, Mitchell ha aconseguit 98 punts a la ronda final, dos més que el seu rival, i s'ha erigit com el campió sorpresa d'un concurs al qual fa dues setmanes no tenia previst participar-hi.