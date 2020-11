Diumenge engrescador per al Barça i el Joventut

El Barça continua anant per feina. L’equip blaugrana va tancar ahir la setmana amb una victòria a la pista d’un Casademont Saragossa amb millor plantilla que resultats (85-97). Després d’una primera meitat igualada, el conjunt culer va distanciar-se del rival en un tercer quart decisiu. El parcial, que va ser de 10-29, va deixar molt tocats els jugadors entrenats per Sergio Hernández. El tècnic argentí que va substituir Diego Ocampo continua sense entrenar-se a la banqueta aragonesa.

“El Casademont Saragossa hi ha posat moltes ganes i a nosaltres ens ha costat reaccionar. Ens ha sorprès la seva duresa. Hem reaccionat bé i hem dominat el tercer quart jugant un bon bàsquet”, va opinar Sarunas Jasikevicius, entrenador del Barça. “No hem començat bé contra un rival que ha encetat el partit amb més duresa que nosaltres, però després hem reaccionat”, va analitzar Pierre Oriola. El capità va anotar 14 punts.

651x366 Simon Birgander / ACB PHOTO Simon Birgander / ACB PHOTO

El Joventut de Badalona, per la seva banda, va superar l’Acunsa GBC amb molta claredat (68-99). Animada pel seu encert des de la línia de tres punts (14/20), la Penya va retrobar-se amb el seu nivell habitual. Ante Tomic va reaparèixer en un matí en què Vladimir Brodziansky i Simon Birgander van tenir una actuació destacada. Un altre dels jugadors inspirats va ser Xabi López-Arostegui, que juntament amb Ferran Bassas s’incorporarà avui a la concentració de la selecció espanyola. Carles Duran va fer debutar Zsombor Maronka a la Lliga Endesa.

651x366 Facu Campazzo / ACB PHOTO Facu Campazzo / ACB PHOTO

El Baxi Manresa perd a Madrid

El Baxi Manresa va perdre contra el Reial Madrid (100-78) en un partit marcat pel comiat de Facu Campazzo, que deixa el club blanc per jugar a la NBA. El base argentí va sumar 20 punts i 4 assistències abans d’incorporar-se a la disciplina dels Denver Nuggets. El conjunt entrenat per Pedro Martínez, que va recuperar Guillem Jou, però que va tenir les baixes de Jonathan Tabu i Eulis Báez, es va quedar sense energia en una segona meitat en què l’equip local es va assegurar una recta final de partit tranquil·la.