El Divina Seguros Joventut, a prova sense Albert Ventura

Després d’haver derrotat l’Unicaja al Palau Olímpic, el Divina Seguros Joventut viatja aquest diumenge (19:30 hores, Movistar Deportes) a la pista de l’Herbalife Gran Canària, on Víctor García ha substituït Salva Maldonado com a entrenador. Carles Duran té la baixa confirmada d’Albert Ventura, per una lesió al bíceps femoral. La participació de Simon Birgander, que arrossega molèsties al genoll, i Dakota Mathias és dubtosa.

"La baixa de Ventura ens condiciona especialment perquè perdem un efectiu i, en aquest cas, es tracta d’un jugador que ens aporta molt de caràcter i estabilitat en defensa. Estem tristos per ell, ja que és un jugador amb presència important a l’equip, és el capità i qui té més clar quin és l’ADN de l’equip", reconeix Carles Duran, entrenador del Divina Seguros Joventut.

“Ventura és el capità i el cor de l’equip, defensa els millors jugadors, i en atac és capaç d’anotar triples importants quan és necessari, així que la seva lesió ens fa mal. De totes maneres, ja tenim l’experiència de la baixa de Mathias, fet que hem afrontat ajudant-nos més entre tots i ara hem de fer exactament el mateix”, opina Neno Dimitrijevic, base de la Penya.