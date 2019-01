El Divina Seguros Joventut es reforça amb el pivot Marcos Delía

El Divina Seguros Joventut s'ha reforçat amb el pivot argentí amb passaport italià Marcos Delía, de 26 anys. El jugador, de 2,11 metres, que arribarà en les pròximes hores a Badalona i aquest dijous ja s'exercitarà al costat dels seus companys, jugarà a l'Olímpic fins a final de temporada.

Fins ara Delía jugava a l'UCAM Múrcia, on hi va arribar l'any 2016. Aquest any ha aconseguit una mitjana de 5,8 punts i 3,3 rebots en 17 minuts per partit.

El pivot va començar la seva carrera professional a la seva Argentina natal, al Club Atlético Boca Juniors el 2010, i quatre anys més tard va fitxar pel Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación, club en el qual va jugar dos anys més. Va ser l'agost del 2016 quan va fer el salt a Europa, de la mà de l'UCAM Múrcia, abans d'aterrar ara a la Penya.