El Divina Seguros Joventut afronta el repte de ser competiu sense Shawn Dawson

El Divina Seguros Joventut rebrà aquest diumenge (19.30 hores, Movistar Deportes 1) el Tecnyconta Saragossa al Palau Olímpic. Carles Duran té les baixes confirmades de Simon Birgander i Shawn Dawson, mentre que la participació de Dakota Mathias és dubtosa per a aquest últim partit abans de la Copa del Rei de Madrid.

“Sempre és important quan algun jugador és baixa, però en aquest cas Dawson es perdrà el que queda de temporada. El grup està tocat pel que era el jugador dins i fora de la pista, però és un repte per a l’equip intentar que la seva baixa no es noti, com ja hem fet aquesta temporada amb altres contratemps, com la lesió de Birgander. Shawn ens aportava coses que no són fàcils de substituir, però espero que entre tots puguem tirar endavant. Serà una oportunitat perquè els joves amb menys minuts juguin més", analitza Duran.

"La lesió de Dawson ha sigut un cop fort per a l’equip, ja que era una peça molt important", reconeix Xabi López-Arostegui.