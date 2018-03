El Divina Seguros Joventut accentua la defensa per acabar amb la ratxa de derrotes

El Divina Seguros Joventut visita aquest dissabte la pista de l'Iberostar Tenerife (21 hores, Movistar Deportes 1). L'equip verd-i-negre necessita acabar amb la ratxa de 12 derrotes consecutives per canviar la dinàmica de les últimes setmanes.



Carles Duran confia en veure prolongada la millora defensiva de l'equip. "Estàvem veient que si ens anotaven molts punts era més difícil competir. En els dos últims partits a casa ho hem millorat moltíssim, però el més important és la seva ambició i responsabilitat. Ho hem de demostrar fora de casa i dissabte serà un punt important", diu el tècnic, que ha convocat Arturs Zagars.



"L'Iberostar Tenerife juga a casa, està lluitant per entrar al 'play-off'. És un equip que té jugadors molt importants, com Ponitka o Ferran Bassas que crec que està fent un bàsquet extraordinari. Haurem de jugar molt bé i limitar, sobretot, els seus jugadors individualment perquè tenen molts recursos", assegura.

"Hem baixat el ritme del nostre joc perquè jugar a molts punts no ens estava resultant beneficiós i baixar l’anotació dels partits incomoda als rivals. Hem d’intentar dominar els partits i aprofitar millor els nostres moments", opina Nico Laprovittola.