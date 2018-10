El Divina Seguros Joventut deixa el seu currículum a Lugo

El Divina Seguros Joventut va deixar el seu currículum a Lugo. La Penya es va endur la victòria del Pazo dos Deportes, on va superar un inexpert Cafés Candelas Breogán en el partit ajornat de la primera jornada (69-76). L’equip verd-i-negre ja acumula tres triomfs i se situa en la sisena posició de la classificació. “Seguim jugant a ratxes, però a la victòria fora de casa se li ha de donar molta importància. Quan l’equip ha millorat la defensa i ha controlat el rebot, ha crescut molt. Hem de ser positius i hem de veure en què podem millorar”, va analitzar Carles Duran. L’entrenador de la Penya va recuperar Xabi López-Arostegui, però no va poder comptar amb Luke Harangody, que encara no estava inscrit quan estava previst que el partit es disputés.

Tot i perdre 8 pilotes, Nico Laprovittola va ser decisiu en la victòria visitant. El base argentí, que va acabar amb 13 punts, 9 assistències, 5 rebots i 5 faltes rebudes, va tenir una incidència clau en els moments importants, en els quals va saber despertar els seus companys i llegir els atacs de manera deliciosa. “No puc fer el primer quart que he fet i no puc perdre tantes pilotes, però per sort l’equip ha respost”, va dir amb modèstia l’argentí. El màxim anotador verd-i-negre va ser Conor Morgan (16 punts).

Alec Brown i Xabi López-Arostegui lluitant per una pilota mentre Nico Laprovittola observa l'acció. / ELISEO TRIGO / EFE

La defensa, de menys a més

La Penya va començar el partit massa tova, i el Cafés Candelas Breogán ho va aprofitar per animar-se amb un avantatge de 10 punts (28-18). La reacció de l’equip verd-i-negre, que va endurir la seva defensa, va arribar de les mans de Neno Dimitrijevic i Albert Ventura (39-41). El Divina Seguros Joventut no va aprendre la lliçó i va tornar a badar a l’inici del tercer quart, quan el conjunt gallec es va apuntar un parcial de 10-1 (49-42).

Duran va apostar per jugar amb dos bases i Laprovittola i Dimitrijevic li van donar la raó. Els dos directors de joc es van complementar bé i van impulsar la Penya cap a la victòria. Marko Todorovic va capturar 8 rebots i va tenir una actuació clau en la recta final d’un partit molt competit en què el conjunt visitant va imposar la seva defensa. El Cafés Candelas Breogán no va saber disputar les accions decisives. La majoria de les decisions sota pressió de Natxo Lezkano, el tècnic local, van ser equivocades. Aleksandar Cvetkovic (14 punts), Volodymir Gerun (13 punts i 8 rebots) i Sergi Vidal (12 punts) van ser els jugadors del conjunt gallec més encertats.

“Hem aconseguit tres victòries contra tres rivals directes, i això ens dona molta confiança”, va opinar López-Arostegui, que va acabar amb set punts anotats.

El Divina Seguros Joventut tancarà la setmana diumenge al Palau Blaugrana, on s’enfrontarà al Barça Lassa. L’equip blaugrana viatja avui a Istanbul, on demà jugarà contra el Darussafaka Tekfen.