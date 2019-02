El Divina Seguros Joventut té vuit títols de la Copa del Rei al seu palmarès, però feia tres edicions que veia el torneig per televisió. El projecte verd-i-negre compta amb el lideratge de Nico Laprovittola però continua centrant-se en l’aposta pel planter. Cap dels vuit equips participants té una mitjana d’edat tan baixa com la Penya, que aquest divendres (19 hores, #Vamos) posarà a prova els pronòstics contra el Kirolbet Baskonia. Unes hores abans, l’equip infantil de l’entitat badalonina jugarà contra el Movistar Estudiantes a la Minicopa. El seu entrenador, Héctor Sánchez, analitza les peculiaritats del seu model. “Dues coses fan diferent el planter de la Penya. La primera és la història que té al darrere. La segona és que cada persona que ha passat pel club ha rebut la petjada de la Penya i, al mateix temps, hi ha deixat la seva pròpia petjada. La línia de treball sempre és la mateixa i l’estil Penya no s’abandona mai, sigui qui sigui l’entrenador”, resumeix.

La Penya té quatre títols de la Minicopa a les seves vitrines, però no és la qüestió més important. L’objectiu del club no és acumular trofeus en les categories de formació, sinó formar jugadors per al primer equip. “Formar i competir han d’anar de bracet. Es tracta de donar al jugador el màxim nombre possible d’eines perquè les puguin desenvolupar en qualsevol situació. La nostra feina és integrar aquests dos conceptes”, opina Sánchez.

La tradició passa d’una generació a una altra. “Quan era més jove ja veia les primeres edicions de la Minicopa, quan la Penya en va guanyar algunes. Des de fa uns quants anys la cosa és més difícil. El club ha passat moments complicats però és bo que tot torni a la normalitat d’anys enrere”, recorda el jove tècnic, que inculca des de fa temps als seus jugadors aquesta idea. “Conec aquesta generació de jugadors del 2005 molt bé perquè vaig ser el seu entrenador a minibàsquet. Hi ha alguns jugadors que es mantenen des de fa anys i això ajuda”, reconeix. El somni de tots ells és seguir els passos de jugadors com Ricky Rubio, Guillem Vives i Albert Ventura, i acabar passant del conjunt infantil al professional. “La línia amb què treballem al club és intentar que els jugadors no es descentrin en aquesta mena de torneig. Mai donem importància a guardons individuals”, assegura.

Buscar la sorpresa contra el Baskonia

El Divina Seguros Joventut no és el favorit per guanyar la Copa del Rei, però entrenadors de prestigi com Joan Peñarroya, Sergio Valdeolmillos, Sito Alonso i Víctor García creuen que serà la gran sorpresa del torneig de Madrid.

“No anem a Madrid per passejar-hi, hi anem amb molta il·lusió. Volem fer una bona actuació i intentarem ser el millor Joventut possible perquè, si fem un bon partit, tindrem moltes opcions de guanyar-lo”, avisa Carles Duran, entrenador del Divina Seguros Joventut. “Per què no podem somiar? Per què no podem creure que tenim opcions de donar la sorpresa? Tenim un equip que juga bé a bàsquet i comparteix la pilota. Contra el Baskonia haurem d’imposar el nostre ritme sobre el seu poder físic”, afegeix Laprovittola, el gran líder d’una Penya sense por.