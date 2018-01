El Divina Seguros Joventut no remunta el vol contra el Madrid (66-84)

El Divina Seguros Joventut no ha pogut sorprendre el Reial Madrid (66-84), líder de la Lliga Endesa, i ha perdut al Palau Olímpic de Badalona. Les sensacions no han estat bones. La Penya comparteix amb el San Pablo Burgos, que aquest dissabte es va imposar a la pista del MoraBanc Andorra, i el Reial Betis Energía Plus, que ha perdut contra el Barça Lassa, l'última posició de la classificació.

L'equip verd-i-negre acumula 13 derrotes consecutives contra el Madrid. Maalik Wayns ha estat el màxim anotador local amb 22 punts. Entre els visitants ha destacat Santi Yusta (18 punts). Els 8.597 espectadors que han presenciat en directe el partit se n'han anat a casa decebuts.

"La clau ha estat l'inici del partit. Hem començat amb por i hem tirat amb indecisió. A més, hem defensat amb poca agressivitat i hem arribat tard a tot arreu. Hem reaccionat bé durant el segon quart, però en el tercer quart no hem trobat el ritme. Hem jugat garrotats, tant en atac com en defensa", ha dit Diego Ocampo.

"Cada partit és diferent, però hem sortit pensant en el que havia passat contra l'Estudiantes. Hem de millorar individualment, que és la clau quan les coses no surten bé", ha afegit el tècnic. "Estem preocupats perquè no guanyem. És important que ens centrem en nosaltres i no en la resta. Hem d'acceptar la realitat: hem perdut el matalàs que teníem. Aquest és un moment difícil i és hora de fer un pas endavant. El gran perill és la negativitat, posar-nos nerviosos i buscar culpables", ha assegurat.

El primer quart de l'equip verd-i-negre ha estat molt fluix. La Penya ha acumulat un desavantatge de 20 punts en 10 minuts en què ha fallat 15 dels 18 tirs de camp que ha intentat (6-26). El Reial Madrid ha arribat a dominar el partit per 22 punts de diferència en una primera meitat que ha acabat amb el resultat de 26-39.

La Penya ha fet sortir l'orgull i ha ajustat el marcador després del pas pels vestidors (36-44), però el Madrid ha respost amb un parcial de 2-16 (38-60). Simon Birgander ha estat eliminat a 12 minuts del final, quan els dos equips han donat per fet que la victòria seria visitant.