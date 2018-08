El Divina Seguros Joventut fitxa Quincy Miller

Un dia després que es conegués que la família Grifols eixugarà el deute de la Penya, el club badalonina ha anunciat aquest dimarts el fitxatge de Quincy Miller per a la temporada 2018/19. El nord-americà es converteix així en el quart fitxatge de l'entitat verd-i-negra aquest estiu juntament amb Dawson, Morgan i Mathias. Miller, nascut a Chicago el 1992, de 2,08 m i 107 kg, és un aler-pivot amb una llarga experiència tant a l'NBA com a Europa. El nou fitxatge de la Penya ha militat a les files dels Denver Nuggets, els Sacramento Kings i els Detroit Pistons, així com a l'Estrella Roja de Belgrad, el Maccabi Tel Aviv i el Brose Bamberg.

Amb el conjunt serbi, durant la temporada 2015/16, el nord-americà va signar el seu millor curs amb 14,1 punts i 5,7 rebots en els 24 partits d'Eurolliga que va disputar, uns números que el van ajudar a aconseguir una plaça en el segon millor equip de la temporada de la màxima categoria del bàsquet europeu. Des del Divina Segurps Joventut destaquen que Miller és "un aler-pivot amb capacitat per anotar des de totes les posicions de la pista, ja sigui a través del bot o des de l'assistència, i amb una gran habilitat per finalitzar amb contundència a prop del cèrcol gràcies a la seva envergadura".