Dolorosa derrota de la Penya a la pista del cuer (89-86)

260x366 Marko Todorovic en una acció defensiva durant la derrota de la Penya per 89-86 contra el Guipuzkoa / GORKA ESTRADA / EFE Marko Todorovic en una acció defensiva durant la derrota de la Penya per 89-86 contra el Guipuzkoa / GORKA ESTRADA / EFE

Ja ho va advertir Carles Duran a la prèvia del partit dient que "no hem de mirar la seva classificació". Tot i ser l'últim classificat, el Delteco Guipuzkoa ha sigut molt superior a la Penya i s'ha imposat per 89-86.

La igualtat del primer quart ha acabat donant pas a la superioritat del Guipuzkoa en el segon. La Penya ha aconseguit situar-se sis punts per sobre (7-13), però els locals s'ha fet forts i han acabat col·locant-se un per sobre un cop passats els primers deu minuts (23-22). En el segon temps, els guipuscoans han posat terra de per mig amb un parcial de 14-0. El partit tenia un clar dominador, però amb el temps mort demanat per Carles Duran, els verd-i-negres han realitzat un parcial de 0-7. Amb tot, el Delteco Guipuzkoa ha situat una màxima avantatge de 13 punts al marcador (47-34) fins arribar al 49-40 al descans.

A la represa, la Penya ha aconseguit despertar i ha reduït la diferència a tres punts (63-60), però el Guipuzkoa, molt sòlid en atac ha aconseguit marxar un altre cop al marcador amb el 68-60 al final del tercer quart. Pràcticament sense temps de reacció, el Joventut ha collat durant el darrer quart col·locant-se a només un punt dels locals (80-79) amb poc més de tres minuts restants de joc. Els badalonins no han obrat el miracle i Nico Laprovittola, tot i sumar 28 punts, no ha pogut repetir la gesta de la jornada passada aconseguint un triple sobre la botzina. Tampoc Conor Morgan, que a falta de quatre segons, ha gaudit d'un últim llançament de tres gràcies a un camp enrere a favor. Amb el 89-86 final, la Penya suma la 13a derrota de la temporada, la quarta en els darrers cinc partits.