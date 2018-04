Dos anys seguits veient els quarts de final per televisió

Entre el 2006 i el 2014 el Barça Lassa va acumular sis presències a la final four i tres participacions en els quarts de final de l’Eurolliga. Aquest exitós període, a més, va incloure un títol de la màxima competició europea (2010). Ara, en canvi, l’equip blaugrana passa per un tram molt més precari i s’ha acostumat a veure la lluita pel trofeu per televisió. Uns quants anys mastegant sorra. Des del canvi de format, el conjunt no ha aconseguit accedir als quarts de final.

La temporada passada el Barça Lassa va acabar en onzena posició amb 12 victòries i 18 derrotes. Aquesta campanya les coses han anat pitjor: 11 triomfs i 19 ensopegades. L’equip ha tingut quatre entrenadors en menys d’un any. L’arribada de Svetislav Pesic, amb un balanç de 4-4 a l’Eurolliga, va millorar els registres, però ja no hi havia res a fer. “Estem contents per acabar la nostra trajectòria amb una victòria”, va dir el tècnic serbi, que va tenir la baixa d’última hora de Víctor Claver.

540x306 La trajectòria del Barça Lassa La trajectòria del Barça Lassa

“La temporada passada va ser molt difícil per a nosaltres. Si ho preguntes a Nacho Rodríguez, el problema vaig ser jo. La resta tenim una altra opinió. L’any passat vam tenir moltes lesions i molts veterans que no s’adaptaven al nou format de l’Eurolliga. Però l’equip ha fet pitjor temporada que l’any passat, i això ho han d’intentar resoldre. Estic segur que un club com el Barça trobarà la manera d’enfortir-se, millorar i resistir la pressió, que és intensa”, va opinar Georgios Bartzokas. El tècnic del Khimki va ser aplaudit en la tornada al Palau Blaugrana. “He viscut moltes emocions, perquè vaig deixar molts amics aquí”, va reconèixer.

El Barça Lassa va tancar la participació europea amb una victòria contra el Khimki (86-82), un dels vuit equips que disputaran els quarts de final de la competició. Joan Carles Navarro va anotar 17 punts. Animat pel seu encert exterior -l’equip va transformar 8 dels 11 primers triples que va intentar-, el Barça Lassa es va construir una diferència de 20 punts durant el segon període (45-25). La reacció del rival rus mai es va completar i el conjunt blaugrana va poder assegurar la victòria.