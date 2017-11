Dues dècades d’una explosió precoç

El Palau Blaugrana aprofitarà la visita del Maccabi de Tel Aviv (21 hores, Esport3 i Movistar+ Deportes) per recordar els 20 anys del debut de Joan Carles Navarro amb el primer equip del Barça. El club ha preparat una nit especial per honorar el seu gran capità en què els espectadors li dedicaran un mosaic. A més, l’entitat culer reunirà molts personatges destacats de la seva trajectòria.

“Han sigut 20 anys que han passat molt ràpid i fent una mirada enrere estic molt content de tot el que he guanyat i de continuar sent un jugador important per a l’equip”, reconeix Navarro, que té molt frescos els detalls del seu debut amb tan sols 17 anys contra el Granada. “Recordo que estava convocat, però no sabia si jugaria. Quan vaig entrar a la pista van ser 10 minuts en què tot va passar molt ràpid. Recordo moltes emocions i tot el Palau cridant «la Bomba», felicitacions de la premsa, dels companys. Molt content per com va sortir tot aquell dia, i no pensava jugar tant i guanyar tantes coses”, diu.

El palmarès de l’escorta, de qui convindria prendre mides per començar a construir l’estàtua que es mereix, fa patxoca: 2 Eurolligues, 1 Korac, 8 Lligues, 6 Copes del Rei, 5 Supercopes i 11 Lligues Catalanes. “No tothom pot dir que ha estat tants anys al Barça i guanyar tantes coses. És un orgull que la gent m’estimi tant. És molt difícil que un jugador que comença amb 14 anys al club encara sigui aquí amb 37. Estic molt content de poder acabar aquí”, assegura Navarro, que fa un mes va firmar un contracte de 10 anys per seguir vinculat al club quan es retiri. “Sempre he dit que m’agradaria acabar la meva carrera amb una tercera Eurolliga”, afegeix el capità, que encara no vol posar-se una data per plegar.

“Sempre vol jugar”

Navarro desconeix els detalls de l’homenatge que li ha preparat el club, però té clar que “serà un dia especial” per a ell. “Desitjo que coincideixi amb un bon partit i una victòria de l’equip i espero que la gent que vingui s’ho passi bé. Jo en gaudiré, segur, i la meva família, que és la que m’aguanta, també. És una data important i vull que les meves filles siguin aquí per veure-ho”.

La fidelitat de Navarro amb el Barça només es va trencar durant una temporada en què va defensar la samarreta dels Memphis Grizzlies (07-08). “Ara, en qualsevol club, si algú del planter despunta en arribar al primer equip, el normal és que vulgui fer un pas més i anar-se’n a la NBA. A mi em va tocar en una època potser diferent, en què la NBA no era tan accessible com ara”, explica.

“Navarro té una característica que no té ningú, que no és cap altra que saber què ha de fer en cada moment i en qualsevol partit. És un jugador que sempre vol jugar i això demostra l’ambició que hem de copiar la resta per ser un jugador important aquí al Barça”, opina Sito Alonso, un entrenador que aquesta temporada li està donant una mitjana d’11,6 minuts a la Lliga Endesa i de 9,2 a l’Eurolliga.