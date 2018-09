Alba Torrens es penja la medalla de bronze al Mundial de bàsquet

La binissalemera Alba Torrens es va penjar aquest diuemnge la medalla de bronze al Mundial de bàsquet femení disputat a Tenerife. Una vegada més, la mallorquina ha estat una de les jugadores més destacades del partit i ha sumat un nou èxit al seu palmarès.

Sis anys seguits sense baixar del podi. La selecció espanyola va superar Bèlgica (67-60) i va tancar la Copa del Món de Tenerife amb una medalla de bronze, un èxit que se suma als aconseguits en els últims campionats internacionals. El combinat acumula sis medalles consecutives: dos ors, dues plates i dos bronzes.

"Ha estat un campionat molt dur. L'equip ha demostrat tenir valor i coratge. El nostre estil és tenir una defensa molt forta", va assegurar Laia Palau, que va sumar la seva onzena medalla. La base no va voler aclarir el seu futur. "Ja veurem, ara és moment de disfrutar", va dir.

Marta Xargay va oferir la seva millor versió i va acabar amb 17 punts. L'escorta, una de les cinc catalanes de l'equip, va ser designada com a millor jugadora del partit. "Hem pogut complir un somni. Ens mereixíem aquest èxit perquè hem patit molt. A aquest equip li agraden els reptes, és impressionant. Cada any que passa tenim ganes de fer les coses millor", va explicar Xargay. L'aportació de les jugadores suplents va ser decisiva per aconseguir el triomf.

"Amb el temps valorarem el que ha fet aquesta selecció, aquests sis podis consecutius. Més no se'ns pot demanar. Resistim i existim, ens mereixíem una medalla. El més important és ser un mirall per a les nenes i els nens que vulguin jugar a bàsquet", va resumir Sílvia Domínguez. "L'equip ha fet un esforç molt gran i es mereixia acabar amb una medalla. Ens agrada patir i sabem fer-ho. quin és el secret? Quan les coses van malament, seguim unides", va dir Laura Nicholls, que va anotar dos llançaments decisius en el tram decisiu.

El combinat entrenat per Lucas Mondelo no va començar bé i va acumular un desavantatge de 10 punts (5-15), però la selecció espanyola va saber endurir la seva defensa i capgirar el marcador abans del descans (32-27). L'entrada de Cristina Ouviña i Sílvia Domínguez, que dissabte no va disputar la semifinal, va animar les amfitriones.

Lluny de relaxar-se, la selecció espanyola va intentar prémer l'accelerador per allunyar-se d'un rival contra el qual havia perdut a la fase de grups del torneig. L'empenta li va permetre construir-se una renda de 12 punts (55-43).

Un parcial visitant de 0-9 va ajustar el marcador a l'inici de l'últim període (55-54). La selecció espanyola va saber mantenir la concentració i assegurar-se la victòria en una recta final molt emocionant.

Els organitzadors, satisfets

Els organitzadors es van felicitar per l'èxit del torneig. "Estem orgullosos i satisfets. Hem vist els pavellons plens ¡, però sobretot hem acabat amb la sensació de viure els partits apassionadament, no només els d'Espanya. Això representa una empenta definitiva per al bàsquet femení en el món, ja que suposa liderar el creixement de l'esport femení amb fets, dedicant tots els recursos humans i econòmics disponibles", va resumir Jorge Garbajosa, president de la Federació Espanyola (FEB). "Ha estat una competició extraordinària, estic molt content. Aquest torneig és l'avantsala d'una nova era per al bàsquet femení. El balanç és increïble, és la Copa del Món que més seguiment per televisió i xarxes socials ha tingut", va afegir Horacio Muratore, president de la FIBA.

La reina Letícia va arribar al pavelló 45 minuts tard i va veure la segona part en directe.