Espanya cau contra una sorprenent Bèlgica i no evita els vuitens (72-63)

La selecció espanyola femenina de bàsquet, on hi juguen cinc jugadores catalanes, ha perdut aquest diumenge contra una sorprenent selecció de Bèlgica (72-63) a la Copa del Món de Tenerife. Amb aquesta derrota, el combinat que entrena Lucas Mondelo passa com a segona de sèrie i s'haurà d'enfrontar als vuitens de final contra la selecció del Senegal aquest dimecres. Les belgues, per la seva, accedeixen als quarts de final directament.

Derrota sorprenent i contra tot pronòstic d'Espanya que, per passar com a primera del seu grup, necessitava perdre de set o menys punts. Després d'un final de partit on les de Mondelo han itentat reaccionar i escurçar diferències, s'han situat 70-63 a falta d'una última jugada que Bèlgica ha resolt, amb la pissarra, a la perfecció per firmar el 72-63 final. En línies generals, les belgues han jugat millor durant tot el partit, tant per dins com per fora, desplegant un gran coral, mentre que el combinat espanyol, per darrere durant tot l'enfrontament, no ha estat encertat pràcticament en cap moment.

L'única lectura en clau positiva per al conjunt que entrena Mondelo és que, amb aquesta derrota, les espanyoles evitaran la poderosa selecció dels Estats Units a la seva part del quadre, on sí que hi ha Austràlia.