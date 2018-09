Espanya evita un disgust gran contra el Senegal (63-48)

A l’espera de retrobar-se amb el seu joc habitual, la selecció espanyola les va passar magres per evitar l’eliminació contra el Senegal (63-48) i classificar-se per disputar els quarts de final de la Copa del Món de bàsquet femení. El combinat entrenat per Lucas Mondelo, que es va veure obligat a remuntar un desavantatge de set punts (18-25), ho va passar malament i va trigar en treure’s els nervis de sobre a Tenerife. El seu següent rival serà el Canadà, que va quedar exempta de disputar els vuitens de final de la competició.

El Senegal, un equip molt físic i atlètic, va sorprendre les amfitriones amb el seu encert durant molts minuts i va vendre cara la seva eliminació. Sense res a perdre, el rival de l’equip espanyol va fer un partit molt seriós. Mai va abandonar la concentració i va arribar al descans amb el marcador empatat (34-34). El seu encert des de la línia de tres punts i els canvis defensius constants van dificultar la remuntada del combinat espanyol.

Cristina Ouviña va revolucionar el partit a l’inici del tercer quart, quan la selecció espanyola es va apuntar un parcial de 8-0 (42-34). El Senegal va trigar gairebé cinc minuts en anotar la primera cistella. Millorada la defensa, el rendiment de les jugadores amfitriones va començar a augmentar. L’accelerada final va arribar durant un últim període en què l’equip africà no va poder mantenir el nivell d’encert de les locals, que van acabar el partit de vuitens de final amb bones sensacions.

La defensa de la selecció espanyola tan sols va permetre que el Senegal anotés 14 punts durant una segona meitat en què l’equip africà es va quedar sense energia per competir amb les amfitriones.

La Xina, França i Nigèria passen

La Xina, que va eliminar el Japó (87-81), jugarà divendres els quarts de final del torneig contra Austràlia. A l’altra banda del quadre, França va superar Turquia (78-61) i competirà contra Bèlgica. A més, Nigèria es va desfer de Grècia (57-56) i serà el rival dels Estats Units, la granfavorita.e