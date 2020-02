Esperit disruptiu des de la seva creació

" Fishing is where fish are" (Només pescaràs on hi ha els peixos). Simone Tomassetti, director associat de continguts esportius de Twitter, és aquests dies per Barcelona, on dimarts va coincidir amb diferents gurús de l'Eurolliga en un panell organitzat per N3XT Sports sobre les noves tendències del món de l’esport. L’organisme europeu està accentuant la seva aposta per la innovació. "L'Eurolliga es va inventar una competició de manera disruptiva i aquest esperit l’ha acompanyat sempre. Ara la tecnologia ens pot ajudar a millorar el nostre model de negoci. Intentem imaginar-nos solucions que ens poden fer evolucionar aquest negoci", diu Alex Ferrer, director de màrqueting i comunicació de l'Eurolliga.

L'Eurolliga fa temps que treballa amb una sèrie d’iniciatives empresarials per ampliar l’abast de la seva competició a través de la tecnologia. "Necessites obtenir resultats per convèncer tothom dins de l’empresa i això no sempre és fàcil. Un dels projectes amb els quals estem treballant combina estadístiques amb imatges visuals per a les xarxes socials en temps real. Les marques han vist el potencial des del primer minut, ja que als aficionats els interessa molt", avança Ferrer. El català té clar quin ha de ser el pal de paller de la seva estratègia. "Els aficionats demanen el mateix que els consumidors. La tecnologia ha canviat molts hàbits i ha modificat la manera de consumir. La competició és el més important, però els aficionats es volen sentir més pròxims als protagonistes. Hem d’oferir un producte de qualitat, però a més hem de ser capaços d’escoltar el que els aficionats ens demanen. És bàsic articular una comunitat", argumenta.

"Si parlem d’innovació, la referència són els esports nord-americans. En el nostre sector, la NBA és una influència a l’hora d’imaginar nous escenaris, però com que la nostra estructura és més petita ens permet ser més àgils. El nostre somni és en cinc anys o menys aprendre a gestionar les dades dels nostres aficionats. Hem de tenir les eines per recol·lectar la informació de manera eficient i establir una comunicació més efectiva", resumeix Ferrer.

Els deu finalistes del Fan XP Innovation Challenge impulsat per l’Eurolliga s’han reunit aquests dies a Barcelona amb el repte d’oferir solucions per millorar l’experiència dels aficionats en tres camps: les retransmissions esportives, les solucions intel·ligents per als pavellons i l’increment de la participació dels fans a través de plataformes digitals. Els finalistes, que ja havien sigut seleccionats d’entre 80 candidats, provenien de set països de fins a tres continents. El projecte guanyador (Edisn.ai) neix d’una companyia índia que va crear una plataforma d’intel·ligència artificial que utilitza la tecnologia per oferir una participació més gran dels aficionats i crear noves oportunitats de monetització per als propietaris del contingut. Un altre dels projectes premiats, per la seva presentació, va ser SeatServe, una empresa de Nova York fundada per israelians que proporciona solucions de software per als pavellons. La seva plataforma d'ús permet fer arribar comandes de menjar als aficionats sense que abandonin la seva localitat, la qual cosa permet augmentar els ingressos i la satisfacció dels espectadors.

651x366 Svetislav Pesic, entrenador del Barça / ACB PHOTO Svetislav Pesic, entrenador del Barça / ACB PHOTO

El campió posa a prova el Barça

El Barça visita aquest dijous (18 hores, DAZN) la pista del CSKA de Moscou. L’equip entrenat per Svetislav Pesic, que encara no podrà comptar amb Thomas Heurtel, tindrà la possibilitat d’obrir una escletxa de tres victòries amb el rival rus, el vigent campió de la competició. "La defensa en transició és una de les coses que nosaltres hem de millorar. Ells corren tota l'estona i juguen a un ritme molt alt i, si no controles els punts de transició, no pots sobreviure contra el CSKA", alerta l’entrenador serbi, que encara recorda l’última derrota al Palau Blaugrana en el partit de la primera volta (67-96). "El CSKA és un equip complet que entén com s'ha de jugar a bàsquet. Contra ells cal jugar al límit i nosaltres no ho vam fer. Hem de preparar-nos per fer el millor partit de la temporada si volem guanyar. Ells tenen quatre jugadors en la posició de base i escorta que són dels millors d'Europa", argumenta.