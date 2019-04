Estira-i-arronsa pel nou calendari

L’Eurolliga ha arribat a un acord amb l’associació de jugadors (ELPA) per al calendari de la temporada vinent, en què els equips participants de la màxima competició europea passaran de 16 a 18. Les dues organitzacions van pactar introduir els canvis sol·licitats per l’ELPA, que pretenen millorar les condicions dels jugadors per realitzar la seva activitat professional al més alt nivell, però la proposta fa patir les competicions estatals.

La temporada regular de la primera fase de l’Eurolliga començarà una setmana abans del que era habitual, els dies 3 i 4 d’octubre del 2019. La temporada regular, que passa de 30 a 34 jornades, es tancarà els dies 9 i 10 d’abril del 2020. Els partits dels play-off també s’endarreriran una setmana i es programaran entre el 21 d’abril i el 6 de maig del 2020. La final four es recol·locarà del 21 al 24 de maig del 2020. Aquests tres canvis permetran reduir el nombre de setmanes de doble jornada de nou a set. Durant dues setmanes de doble jornada, tots els equips jugaran un partit com a local i un altre com a visitant. A les altres cinc setmanes de doble jornada la distribució queda oberta, com passa actualment.

L’Eurolliga i l’ELPA continuaran debatent sobre un ampli nombre de temes amb l’objectiu d’arribar a un acord de negociació col·lectiva que reguli la relació entre la competició, els clubs i els jugadors. Els temes que s’analitzaran seran: millorar el control salarial per augmentar la seguretat i minimitzar el risc que els jugadors es quedin sense cobrar, regular la càrrega d’entrenaments per assegurar períodes de descans i recuperació adequats, supervisar les condicions de viatge dels jugadors i millorar el procés d’avaluació d’una segona opinió mèdica. Les propostes van ser compartides amb els clubs a l’última reunió del consell executiu de l’ECA, que es va fer dimecres passat a Milà (Itàlia). El Barça Lassa hi va ser present.

“La relació amb l’acabada de crear associació de jugadors ha sigut molt positiva fins ara. Els nostres clubs confien que les propostes de l’ELPA proporcionaran més estabilitat i seguretat empresarial a la lliga, els clubs i els jugadors. Esperem amb interès continuar treballant amb els jugadors per fer créixer l’Eurolliga de manera col·lectiva. Mantenim converses i reunions periòdiques per aconseguir un consens que augmenti la qualitat del nostre joc, les condicions dels nostres jugadors i, per tant, l’atractiu de l’Eurolliga per als nostres aficionats”, diu Eduard J. Scott, director d’operacions. “Estem molt contents que, per la nostra iniciativa, l’Eurolliga estigui implementant aquests canvis importants, que reduiran la càrrega de treball dels jugadors, reduiran el nombre de possibles lesions i augmentaran el temps de recuperació entre els partits. Som optimistes respecte al fet que algunes millores addicionals, que encara estem finalitzant i que s’haurien d’incloure a l’estatut de l’Eurolliga aquest estiu, aportaran un canvi molt positiu de condicions per als jugadors de la lliga”, opina Bostjan Nachbar, director general de l’ELPA.

“Altera l’espai de les lligues”

El president de l’ACB, Antonio Martín, va mostrar la seva preocupació pel calendari de la temporada 2019-20. L’exjugador qualifica d’inesperada la decisió de l’Eurolliga i assegura que “altera l’espai previst per als play-off de les lligues estatals”. Els clubs de la Lliga Endesa van reforçar la conveniència de mantenir reunions amb els òrgans directius de l’Eurolliga i de la Federació Internacional (FIBA) per estudiar solucions “per a un calendari cada vegada més complicat per al desenvolupament normal de les competicions ACB”.