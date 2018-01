Estirada d’orelles pública

Després de fallar sis dels set llançaments que va intentar contra el Baskonia, Rakim Sanders va desaparèixer de les convocatòries del Barça Lassa. Tres partits, tres absències. Sito Alonso l’acusa de no ser regular en els seus esforços i assegura que, ara mateix, fins i tot Rodions Kurucs l’ha avançat en el seu rol. “Com Vezenkov i Pressey abans, ara és Sanders el que es queda fora. No estava content amb el seu rendiment en els partits precedents, però no pel que fa a encert sinó pel que fa a la regularitat dels esforços. Som 14 jugadors i podem escollir. Si Hanga no hagués pogut jugar a Sant Sebastià, el jugador escollit hauria sigut Kurucs, que està millorant. Si no tenim cap problema físic d’última hora, Sanders no jugarà contra el CSKA, tot i que és un jugador important per a nosaltres”, va analitzar l’entrenador de l’equip blaugrana. L’estirada d’orelles és pública i notòria.

El vestidor culer viu amb normalitat l’absència de Sanders. “Quan guanyes, la confiança augmenta. Les rotacions han ajudat a integrar els jugadors i intentarem continuar en la mateixa línia. Tothom ha d’estar preparat per estar a la banqueta o per jugar. Rakim Sanders s’està entrenant bé fora de la dinàmica de l’equip, però això és molt llarg i no se sap què passarà en el futur”, va recordar Joan Carles Navarro. El capità culer és un dels jugadors que més s’ha beneficiat de la sacsejada de rols dels últims tres partits.

La posició de Sanders s’ha cobert en el cinc inicial amb Adam Hanga. A més, Sasha Vezenkov està disputant molts minuts com a aler i Rodions Kurucs continua en dinàmica del primer equip. L’aler letó ha disputat set partits amb el filial. La seva mitjana a la LEB Or és de 8,7 punts i 3 rebots per partit. Kurucs comparteix posició al Barça Lassa B amb Sergi Martínez, Denton Koon i fins i tot Luka Samanic, a qui Alfred Julbe està adaptant al tres.

El CSKA de Moscou, prova de foc

El Barça Lassa juga aquest dijous (21 hores, Esport3 i Movistar Deportes 1) contra el CSKA de Moscou. “Aquest partit és una prova important per a nosaltres, que hem realitzat una millora en el joc d’equip. Les coses han canviat en algun aspecte que era important per a nosaltres. Durant el partit contra el CSKA tindrem adversitats i hem de veure com les solucionem. Espero que afrontem els problemes de l’equip i no des de la individualitat”, va dir Alonso. Tot i que la situació classificatòria a l’Eurolliga és preocupant, l’entrenador està content amb la implicació exhibida en els últims partits. “L’equip ha millorat el seu joc d’equip. Una cosa és perdre, però l’altra és donar la imatge col·lectiva que vam donar en alguns partits. Funcionar com a equip és molt important. No som un equip de grans estrelles i necessitem esforç, sacrifici i acceptar els rols. El missatge que l’equip va donar en els últims 12 minuts de Vitòria és important. Hem d’aprendre que nosaltres no ens podem permetre jugar a partir de les individualitats. Sense esforç, és complicat construir res”, va assegurar el tècnic.

Navarro coincideix a veure aquesta evolució en el joc col·lectiu del Barça Lassa, però alerta del nivell del CSKA. “La dinàmica és prou millor, però a l’Eurolliga les opcions de classificar-nos entre els vuit primers són complicades. Ara juguem amb més confiança i ens passem la pilota molt millor. Estem jugant en equip i aquest és el camí. La nostra concentració ha augmentat”, va explicar l’escorta.

“Contra el CSKA de Moscou mesurarem les nostres forces. Portem tres partits a un nivell bo, però ara juguem contra el líder de l’Eurolliga, un rival molt complet”, va afegir Navarro, que confia a comptar amb el suport del Palau Blaugrana.