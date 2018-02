Examen a la vigència de la recepta Pesic

Quan Svetislav Pesic va deixar la banqueta de l’Akasvayu Girona, Pedro Martínez va ser el seu substitut. D’això fa deu anys i mig. La història ha volgut que la trajectòria dels dos entrenadors es torni a creuar, ja que el Barça Lassa i el Baskonia s’enfrontaran aquest divendres (21.30 hores, #0) en els quarts de final de la Copa del Rei. “Pedro Martínez és bona persona i millor entrenador que persona”, diu el tècnic serbi. “Pesic és un entrenador molt top, que segur que està canviant coses, tant en atac com en defensa. Nosaltres, òbviament, per a aquest partit anem una mica a cegues perquè només ha dirigit un partit, però sabem que ell els donarà molta consistència defensiva i que seran molt agressius. Crec que en atac farà que tots els jugadors entenguin més quin és el seu paper”, respon el preparador català.

Tant Pesic, que dimecres va tenir temps de preguntar com anava el Reial Madrid de futbol (“Han guanyat? Si anaven perdent!”), com Martínez van començar la temporada a l’atur, però la dimissió de Pablo Prigioni i la destitució de Sito Alonso van retornar-los a l’activitat.

El bàsquet ha canviat molt des que Pesic va guanyar la Copa del Rei a València l’any 2003. Luis Casimiro i Joan Plaza també van disputar aquell torneig. “No canvio de dona, porto amb ella més de 40 anys, però en el bàsquet la filosofia i les normes van canviant. El bàsquet ha canviat molt en els últims 10 anys, i l’entrenador s’ha d’adaptar”, opina el serbi. Martínez mai ha guanyat el títol del torneig del KO. “Òbviament el bàsquet va canviant. No d’una manera revolucionària, però sí que hi ha una evolució. Crec que ara es juga una mica més ràpid, hi ha més situacions de joc en arribada. Les defenses crec que també han variat, s’intenten adaptar a aquest joc, però al final el joc és dels jugadors, i els jugadors amb talent són els que han d’estar per sobre de tot. Ara hi ha més situacions tàctiques en finals de partit perquè es pot treure des de camp atacant i això fa que els entrenadors hàgim d’estar més pendents de l’estratègia. I, òbviament, sempre hem d’intentar estar adaptant-nos als petits canvis que hi ha”, recorda el barceloní.

Pesic, que té la baixa de Kevin Seraphin i ha descartat Edwin Jackson, considera que la clau del partit serà la transició, tant ofensiva com defensiva. “La Copa no té favorits i a un partit tot és possible. Els favorits poden guanyar un equip que no és favorit, però si som sincers, hem de dir que en aquest moment a la Lliga Endesa el Reial Madrid és primer, però en les ultimes dues o tres setmanes el Baskonia ha demostrat més qualitat que els altres equips. Si són favorits o no, ho veurem a Las Palmas”, diu l’entrenador del Barça Lassa.

Tot i que la competició li arriba massa aviat i el rival està fent les coses molt bé, no es dona per vençut abans d’hora. “El Baskonia és un equip molt agressiu, molt agressiu en defensa i molt agressiu en atac, corren bé i ataquen, però jo no estic preocupat. Respectem el seu joc i nosaltres hem de trobar solucions tant en defensa com en atac”, assegura Pesic, que transmet optimisme en cada declaració. “La confiança s’entrena”, recorda.

L’equip basc s’ha imposat en dos dels tres precedents directes d’aquesta temporada. “No crec que siguem superiors al Barça. El que crec és que som dos equips que estem a un nivell similar i aquest any hem jugat tres vegades, nosaltres hem guanyat dos partit, i ells un, i crec que això fa preveure que serà un partit molt igualat. Nosaltres ens hem preparat per jugar contra el millor Barça possible, i això és preparar-se molt, perquè tenen moltíssim talent”, avisa Martínez.

Els dos entrenadors s’han enfrontat en onze ocasions en partits de la Lliga Endesa, amb un balanç de 7-4 favorable a l’actual entrenador del Barça Lassa. A més, s’han vist les cares en una eliminatòria de quarts de final del play-off (2004). La sèrie va acabar amb victòria blaugrana per 3-1.

Tot i arribar en un mal moment i acumular tres anys sense classificar-se per a la final, el Barça Lassa té dipositades moltes esperances en aquesta Copa del Rei, un torneig que els dirigents confien que serveixi de punt d’inflexió d’una temporada que ha començat de manera calamitosa. “Tan sols espero que guanyem tres partits... els de la Copa”, es va sentir fa uns dies als despatxos del club. Albert Soler, Nacho Rodríguez, Manolo Flores i Pere Capdevila van anar a veure ahir la Minicopa.

El Madrid remunta 9 punts (89-84)

El Reial Madrid, campió de les últimes quatre edicions de la Copa del Rei, va debutar a Las Palmas superant amb moltes dificultats un Unicaja que es va enfonsar en el moment clau (89-84). L’equip blanc, que va anar de menys a més, va recuperar un desavantatge de nou punts al Gran Canaria Arena, en què Facu Campazzo va ser el gran heroi. El seu rival a la semifinal de dissabte (19 hores, #0) serà l’Iberostar Tenerife, que ahir es va desfer d’un València Basket amb massa baixes (72-79). “És una decepció important perquè l’equip ha perdut una oportunitat de jugar al nivell que ho estava fent”, va opinar Txus Vidorreta. L’entrenador del conjunt valencià no va poder comptar amb Diot, Vives ni Vam Rossom, els seus tres directors de joc. L’amfitrió Herbalife Gran Canaria, per la seva banda, juga aquest divendres contra el Montakit Fuenlabrada l’altre partit de quarts de final (19 hores, #0). El guanyador de l’eliminatòria serà el rival del Barça Lassa o el Baskonia a l’altra semifinal.