Fabián Téllez es creua en el camí de l'Snatt's Femení Sant Adrià

Després de la seva exitosa temporada a l'Snatt's Femení Sant Adrià, Fabián Téllez es creuarà aquest diumenge (12.15 hores) en el camí de l'equip català. L'entrenador del Mann-Filter Casablanca intentarà evitar que el conjunt de Glòria Estopà, amb qui va coincidir a la banqueta, sumi la primera victòria de la temporada.

L'Spar Citylift Girona, per la seva banda, rebrà (17.45 hores) el Nissan Al-Qázeres. Animat per la seva bona estrena a l'Eurocopa, l'equip entrenat per Eric Surís es vol mantenir com a líder invicte de la Lliga Dia. El tècnic tindrà la baixa de Bea Sánchez.

El Cadí La Seu juga aquest dissabte (18.30 hores) contra el Lointek Gernika Bizkaia.