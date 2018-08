El repte de Fernando Gordo a Hong Kong acaba amb premi

Fernando Gordo acaba de tornar de Hong Kong, on s’ha proclamat campió de la lliga amb l’Eastern Basketball Team. L’oferta per convertir-se en entrenador ajudant d’Edu Torres li va arribar gràcies a un viatge que va fer fa quatre anys, quan va fer la volta al món per conèixer de primera mà com es vivia el bàsquet a diferents països. “Una de les moltes persones que vaig conèixer va ser el Lluís Pino. Vam fer una bona amistat i, quan es va assabentar d’aquesta oportunitat, va donar el meu nom”, explica encara amb incredulitat.

Quan li va arribar l’oferta, el tècnic de 32 anys estava a punt de començar la temporada amb el Grup Barna per a la Copa Catalunya i tenia una bona feina en una agència de comunicació, però va decidir arriscar-se i acceptar el repte. “Vaig dubtar molt, però vaig pensar que si no ho feia ara ja no ho faria mai. Tenia ganes de viure en una ciutat espectacular com Hong Kong, de conèixer una competició molt divertida i de perfeccionar el meu anglès”, explica Gordo. El seu equip va arribar a les semifinals de la Lliga Asean, una competició internacional que reuneix nou països de la zona, i es va proclamar campió de la lliga contra pronòstic. “Mai ningú havia remuntat un 2-0 en contra i nosaltres ho vam aconseguir. Ningú ens donava com a favorits i vam superar rivals amb molta més tradició”, apunta.

Gordo ha tornat amb mil vivències per explicar. “L’experiència ha sigut 100% positiva. He pogut dedicar-me durant un any sencer a la meva passió, quan tota la vida l’havia hagut d’encaixar en el meu temps lliure, ha sigut un luxe. Les expectatives que tenia s’han vist superades i l’ambient que s’ha generat al voltant de la competició ha sigut increïble”, reconeix el tècnic, que només es queixa de la necessitat d’entrenar-se cada dia en un pavelló diferent. “L’adaptació no va ser complicada. Hong Kong no és com altres zones de la Xina, és una regió molt més oberta al món, més occidentalitzada. La gent és molt més oberta i, quan superes les dificultats culturals del començament, les coses són molt fàcils”, assegura.