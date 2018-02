Figueras: "He de ser optimista amb el futur de la Penya"

El Divina Seguros Joventut viu un dels moments més decisius de la seva història. Representants del club, l’Ajuntament de Badalona, i la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet s'han tornat a reunir aquesta tarda per intentar desbloquejar la situació que amenaça de portar la Penya cap a la liquidació.

Gerard Figueras també ha format part de la reunió. El secretari general de l'Esport s'ha mostrat optimista amb la situació: "Tenim molt clar el valor que ha tingut la Penya en el conjunt de l'esport català, el valor que té i el valor que ha de seguir tenint. Si tots, des de diferents òptiques polítiques, tenim com a prioritat preservar la feina del club per al futur, he de ser optimista. Entre tots serem capaços de trobar les millors solucions econòmiques i jurídiques per a la viabilitat de l'entitat", ha comentat. El club badaloní encara no s'ha pronunciat. Ho farà aquest vespre, després d'una trobada del seu consell d'administració, segons ha pogut saber l'ARA.