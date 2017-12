Filipines, el Japó i Indonèsia seran la seu del Mundial de bàsquet del 2023

La FIBA ha anunciat que el Mundial de 2023 es disputi a les Filipines, el Japó i Indonèsia, després de desestimar la candidatura conjunta presentada per l'Argentina i l'Uruguai. Serà la primera ocasió en què un Mundial de bàsquet es disputi a tres països diferents al mateix temps. Amb aquesta decisió es manté la tendència de la Federació Internacional que diferents nacions alberguin el mateix esdeveniment, com ja ha passat amb l'Eurobasket en les dues últimes edicions.

En aquesta ocasió, a més, es fa partícips dos petits països com Filipines i Indonèsia als quals, però, hi ha una gran afició al bàsquet. L'argentí Horacio Muratore, president de la FIBA, ha estat l'encarregat de presentar els nous organitzadors del Mundial 2023 després de la reunió celebrada aquest dissabte per l'Assemblea General d'aquesta institució a Mies (Suïssa).

Aquesta candidatura tripartida succeirà a la de la Xina que organitzarà el Mundial del 2019.