Fontajau obre les portes per rebre el clàssic de la Lliga

En els últims anys, el partit entre l’Spar Citylift Girona i el Perfumerías Avenida s’ha convertit en tot un clàssic de la Lliga Femenina. Acostumat a decidir campionats, són 40 minuts a cara o creu en què els precedents anteriors s’esborren de la memòria i tot torna a començar. Perquè si les castellanes marcaven clarament l’hegemonia, de mica en mica les gironines han capgirat la tendència. Així ho testifiquen els últims enfrontaments, en què a l’equip d’Eric Surís se l’ha vist aixecar trofeus amb la innocència de qui sap que està fent història. Avui, en el retorn a Fontajau, que preveu fregar el ple, es viurà un nou capítol d’un duel que no deixarà ningú indiferent (13 hores, Teledeporte).

“Estem contents de poder tornar a casa, veure el parquet instal·lat ens fa tenir un somriure permanent”, admet el tècnic català, conscient que en les últimes setmanes han passat per coses que no desitjarien ni al seu major enemic. No ha transcorregut ni un mes des que el pavelló es va inundar, afectat de ple pel desbordament del Ter, cosa que va obligar l’entitat a fer un esforç majúscul per mantenir l’activitat, creant la campanya Juntes ens aixecarem en què demanen col·laboració per minimitzar els danys. Hores i hores de feina que es veuran recompensades quan Fontajau obri les portes per intentar ser el factor desequilibrant. “Tothom ha empès molt perquè la funcionalitat sigui la més normal possible”, afegeix Surís. A falta que l’Ajuntament compri un nou parquet a l’estiu, la Generalitat n’ha cedit un sense cost que no s’estava utilitzant a Tarragona, que va ser adquirit per als Jocs del Mediterrani. “Volem agrair a tots aquells que ens han ajudat i han entès que passàvem per una situació inesperada”, diu Eva Palau, regidora d’Esports de la ciutat. La plantilla s’hi va poder entrenar divendres després d’estar-se unes setmanes a Palau.

La venda d’entrades està anant a molt bon ritme i s’espera que sigui la millor del curs, propera als 5.000 espectadors. Esportivament, hi ha moltes coses en joc; perquè les gironines tractaran de retallar les dues victòries de diferència que les separen del lideratge que ocupa el Perfumerías Avenida. Psicològicament, si Fontajau pot servir d’impuls, un gran estímul serà la presència de Núria Martínez a la pista, un cop superada la lesió muscular patida a l’estiu i que li ha impedit debutar aquesta temporada. “Tenir-la entre nosaltres ens fa feliços però haurem de ser prudents perquè ni molt menys està al 100%, tot just ha rebut l’alta mèdica. És una gran notícia, però la recuperació serà progressiva, vigilant de ben a prop les sensacions pròpies i els informes que vagin fent els especialistes”, confessa Surís. Després de quinze dies sense Lliga a causa del Preolímpic, la competició torna amb un partit que el tècnic defineix com a “paraules majors”. “Arribem amb les piles carregades i molta il·lusió, volem afrontar aquest nou tram de temporada i competir el clàssic de la mateixa manera que ho hem fet les últimes vegades. Aquest any n’hem jugat dos i els hem guanyat tots dos. Tant de bo avui guanyem el tercer”.

Talent català al Perfumerías Avenida

Campió de Lliga i de la Supercopa, l’Spar Citylift Girona no pot oblidar que disposa del prestigi que li donen els títols. No fa gaire, eren elles qui perseguien l’èxit; i han aconseguit capgirar la situació a còpia de coratge. Res millor que demostrar-ho en un dia que pot canviar la temporada, en un dia en què els equips grans han d’ensenyar per què ho són. “Venim d’un gener complicat, en què hem hagut de fer front a dues competicions exigents amb una dinàmica de resultats negativa. Però no podem esborrar el passat”. El Perfumerías Avenida acumula 11 triomfs consecutius i compta amb jugadores de talent reconegut com les catalanes Silvia Domínguez i Andrea Vilaró. “Si cada partit és un món, què hem de dir avui... No m’agrada especular, és impossible pronosticar què passarà perquè un clàssic no entén de raonaments. Les emocions seran elevades i esperem estar al màxim nivell. Tenim moltes ganes, moltes”, finalitza Surís.