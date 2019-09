El base que no necessitava créixer

Uns dies abans de començar la temporada Norman Pérez, periodista de Ràdio Manresa (Cadena SER), va entrevistar Frankie Ferrari. Una de les preguntes va fer referència als seus 185 centímetres d’alçada. “No estic gens preocupat. He tingut la mateixa alçada durant tota la meva carrera”, va bromejar el jugador, que ahir va liderar la victòria del Baxi Manresa contra l’Unicaja (79-69). El base nord-americà, que va ser acomiadat amb càntics d’MVP, va acabar la nit de la seva estrena amb 25 punts gràcies a 7/10 en triples, 10 assistències i 5 rebots per a 30 de valoració. “Crec que puc aportar lideratge, passades, oferir tirs oberts i força a la pista... Liderar l’equip que tothom vagi en la mateixa línia”, va afegir el nou heroi del Nou Congost.

“Hem competit junts per aconseguir la victòria i hem sabut igualar el seu nivell de duresa a la segona meitat. No estic preocupat pel meu rendiment, només em preocupa guanyar”, va recordar Ferrari, que va arribar a Manresa amb poca experiència com a jugador professional, però amb molts bons informes dels especialistes internacionals. El jugador californià, que es va formar a la Universitat de San Francisco, va disputar la Summer League de la NBA amb els Utah Jazz. El Baxi Manresa va assegurar-se el fitxatge del director de joc d’origen italià amb un contracte de dues temporades. La seva primera part contra l’Unicaja va ser una delícia, sumant 15 punts amb 5/7 en triples, 5 assistències i 4 rebots en tan sols 14:18 minuts de joc. L’equip del Bages ho va aprofitar per arribar al descans amb un avantatge sòlid (35-24).

La renda va arribar a ser de 15 punts (39-24) durant una segona meitat en què Ferrari va seguir dominant el ritme del partit contra un Unicaja que es va aferrar a les seves individualitats per intentar capgirar el marcador. El base va trobar la complicitat de Jordan Davis, que va anar millorant amb el pas dels minuts. La solidesa de Jordan Sakho i Pere Tomàs també va ser clau per assegurar la primera victòria de la temporada. “Ferrari és molt bo i bona gent. Ha arribat a Manresa amb ganes d’aprendre. Pot ser un jugador molt important a Europa”, va avançar l’aler de Llucmajor.

L’estrena de William Magarity i Juampi Vaulet també va deixar bones sensacions. “M’he sentit bé, molt còmode. És espectacular veure com la gent anima al Nou Congost. La victòria contra l’Unicaja és molt important perquè és un dels rivals complicats”, va opinar l’aler argentí.

“És molt intel·ligent”

Pedro Martínez va tenir les baixes de Ryan Toolson i Yankuba Sima, però va portar la iniciativa tàctica d’un partit complicat. La defensa de l’equip local va desfigurar les virtuts d’un Unicaja en què tan sols va brillar Josh Adams (20 punts). L’entrenador va posar en valor la feina de Ferrari. “Ha fet un partit molt bo, tot i que en la recta final ha perdut una mica el control del partit. Ha jugat amb personalitat i és molt intel·ligent. Entre tots li hem de fer veure que això no és normal. Avui era el seu primer partit com a professional i els scoutings encara no el tenien molt vist”, va dir l’entrenador, que va posar en valor la feina de jugadors que no van brillar a les estadístiques, com Eulis Báez.

“Hem tingut un gran encert des de la línia de tres punts i això ens ha donat molta confiança per jugar amb continuïtat i obrir la seva defensa. Estic content perquè l’equip intenta fer les coses que entrenem, pels jugadors i pels aficionats, però guanyar o perdre no ens ha de marcar el nostre estat d’ànim. No podem pensar que guanyar un partit de lliga regular ens aportarà res. Tenim coses a millorar i no podem pensar que tenim la feina feta”, va opinar el tècnic.

El Nou Congost va aprofitar el partit per realitzar una presentació especular. Una de les claus de la bona trajectòria de l’equip la temporada passada va ser la bona connexió amb els aficionats, que ahir van tornar a omplir el pavelló. El grau d’identificació és molt gran i el fet de jugar competició europea després de 20 anys ha acabat d’engrescar els seguidors del Bages. La Grada d’Animació, a més, va estrenar cançó (Estic amb tu).

“El Baxi Manresa ha fet un molt bon partit en una nit en què a nosaltres ens ha costat jugar amb confiança. Ferrari ha estat molt inspirat i no l’hem sabut controlar, però no podem lamentar-nos. A nosaltres ens queda molta feina per convertir-nos en un bon equip”, va analitzar Luis Casimiro, entrenador de l’Unicaja.e