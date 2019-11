Últim minut fatídic a Fuenlabrada

No es pot dir blat fins que no és al sac i ben lligat. El Baxi Manresa va malbaratar una diferència de 17 punts a la pista del Montakit Fuenlabrada (87-83). Tot i perdre una renda que semblava decisiva, l’equip bagenc va saber refer-se moralment i tàcticament per arribar a l’últim minut per davant en el marcador, però un parcial final de 7-2 va sentenciar el conjunt visitant. A diferència de dimecres, els jugadors entrenats per Pedro Martínez van badar en els segons decisius. El bon partit de Ryan Toolson, que va acabar amb 23 punts gràcies a un 6/9 en triples, i Luka Mitrovic, que va sumar 21 punts i 9 rebots, es va quedar sense premi contra un rival directe. El manresà Marc Garcia (25 punts) va ser el millor jugador dels madrilenys.

Martínez no va poder comptar amb David Kravish ni amb Eulis Báez, dues peces clau del seu joc interior. L’aler pivot va patir durant l’últim entrenament de l’equip una contusió amb edema ossi i fractura al còndil femoral intern del genoll esquerre. Tot i aquestes dues baixes, el conjunt català va dominar la lluita pel rebot. La baixa de Kravish va permetre inscriure Jordan Davies, però la seva aportació va tornar a ser massa irregular.

El Baxi Manresa va fer un primer tram de partit molt sòlid, fet que li va permetre construir-se una diferència de 17 punts (34-51). El Montakit Fuenlabrada va saber endurir la seva defensa per capgirar el marcador i fins i tot obtenir una renda de set punts (75-68). Quan pitjor escenari tenia, l’equip bagenc va reaccionar amb caràcter i bones decisions per ressituar el partit, que va arribar a l’últim minut amb avantatge visitant (80-81). Un triple d’Álex Urtasun, una esmaixada de Christian Eyenga i dos tirs lliures de Marc Garcia van descol·locar el conjunt català en uns últims 60 segons en què Tomás Bellas va malbaratar un tir lliure per una tècnica amb la qual va ser sancionat Guillem Jou. Les 16 pilotes perdudes es van convertir en una llosa per a un Baxi Manresa que va trobar a faltar la millor versió de William Magarity. Tot i els problemes gàstrics que va patir durant la setmana, Frankie Ferrari va oferir un rendiment sòlid al pavelló Fernando Martín de Fuenlabrada.

Barça i Penya, fora de casa

El Barça juga a la pista del Coosur Reial Betis (12.30 hores, Movistar+). Svetislav Pesic tindrà les baixes de Thomas Heurtel, Kevin Pangos i Víctor Claver, però estudia fer reaparèixer Pau Ribas, que encara no s’ha estrenat aquesta temporada. “La dificultat serà màxima, però hem de centrar-nos en la nostra feina”, adverteix Curro Segura, entrenador de l’equip andalús.

El Joventut Badalona visitarà aquest diumenge (17 hores, Movistar+) el Casademont Saragossa. La Penya arriba al partit animada per una ratxa de sis victòries en els últims set partits. “Estem il·lusionats després d’un inici irregular, però sabem que és un camí molt llarg i ara volem aprofitar el bon moment. Tenim jugadors lesionats fora del grup, però cada dia estem demostrant que som millor equip i que tenim un caràcter guanyador”, diu Carles Duran. L’entrenador verd-i-negre té els dubtes d’Arturs Zagars i Klemen Prepeli, però podrà fer debutar Perrin Buford. “Encara és aviat per a ell, i ens hauria agradat que hagués jugat contra el Nanterre. No li podem exigir massa, perquè no porta ni cinc dies amb l’equip i no és fàcil integrar-se, ja que fa dos mesos que estem treballant. Però ens il·lusiona que estigui bé, perquè ens pot aportar un nivell físic que fins ara no hem tingut”, reconeix el tècnic.