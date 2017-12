El Divina Seguros Joventut no completa la feina a Fuenlabrada (83-78)

Oportunitat d'or perduda. El Divina Seguros Joventut no ha pogut completar la feina a la pista del Montakit Fuenlabrada (83-78), on s'ha enfonsat després d'un primer tram de partit extraordinari en què ha arribat a tenir un avantatge de 19 punts. La primera victòria com a visitant se li resisteix a la Penya.

"Hem parat de córrer, hem deixat de defensar i de rebotejar. És un tema de por. Estic enfadat amb mi perquè no he estat capaç de transmetre als jugadors que havien de seguir jugant. No pocs especular amb l'esforç. Hem d'aprendre a tancar aquests tipus de partits", ha explicat Diego Ocampo en declaracions a Ràdio Ciutat de Badalona. "Els jugadors treballen bé i competeixen bé, però han d'aprendre a tancar aquests partits. Una derrota així no ens pot afectar. Les derrotes t'ensenyen el camí de la victòria, però no ens han de treure confiança", ha afegit el tècnic.

Diego Ocampo no ha pogut comptar amb Simon Birgander, a qui un virus ha deixat fora de combat. La seva absència ha obligat el tècnic a jugar sense pivot durant algunes fases del partit. Maalik Wayns ha estat el màxim anotador visitant (15 punts).

Animat pel seu encert des de la línia de 6,75 metres, la Penya ha arribat a tenir un avantatge de 19 punts a 16 minuts del final (35-54), però el Montakit Fuenlabrada ha reaccionat amb un demolidor parcial de 17-1 que ha ajustat el marcador (52-55).

L'equip local ha aconseguit el lideratge en el marcador a quatre minuts del final (70-69) i ja no l'ha abandonat. Marko Popovic (22 punts), Christian Eyenga (21) i Rolands Smits (17) han estat els millors jugadors locals.