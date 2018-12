Els germans Gasol llancen la iniciativa solidària Basket4All per equipar equips de formació

Després del partit Pau vs Marc celebrat a Fontajau el juliol passat, els germans Gasol volen dedicar els beneficis obtinguts del projecte a ajudar els jugadors del futur. La iniciativa, que rep el nom de Basket4All, té com a objectiu ajudar 300 equips de bàsquet de categories inferiors amb recursos limitats. "Amb aquestes beques dotarem d'equipament esportiu aquells equips que tinguin un pressupost molt limitat, perquè puguin gaudir del bàsquet com jo ho feia de petit", explica Marc Gasol.

La Gasol Foundation canalitzarà aquestes ajudes, a les quals podran optar equips de bàsquet de categories base que certifiquin baixos recursos econòmics i estiguin inscrits en el registre d'entitats esportives, entre altres requisits. A més, es prioritzarà els equips de clubs que tinguin en la seva estructura formacions mixtes o femenines.



Els equips seleccionats rebran equipament esportiu personalitzat Nike per a la temporada 2019-2020 de manera totalment gratuïta. "A més, volem que els equips que siguin seleccionats per participar en el Basket4All puguin rebre formació en hàbits saludables per optimitzar el seu desenvolupament i rendiment", afegeix Pau Gasol. D'aquesta manera, la Gasol Foundation, que centra la seva activitat en la promoció d'hàbits saludables, inclourà els equips en el seu programa de promoció d'hàbits saludables Coach+, amb el qual oferirà sessions formatives per als menors, el cos tècnic dels equips i les seves famílies amb l'objectiu de demostrar l'important paper que tenen l'activitat física, l'alimentació, el descans i el benestar emocional en els joves esportistes.



Els responsables legals o els entrenadors de tots els equips interessats podran inscriure's fins al 30 de gener a la iniciativa Basket4All omplint el formulari corresponent a través de la pàgina web del partit.