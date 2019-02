Georgina Bahí: "La ciutat respira orgull gràcies al Cadí La Seu"

260x366 Georgina Bahí, jugadora del Cadí La Seu / FEB Georgina Bahí, jugadora del Cadí La Seu / FEB

El Cadí La Seu s’estrenarà aquest dijous amb la seva primera participació en una Copa de la Reina de bàsquet. L’equip de Georgina Bahí, una de les jugadores clau per entendre el creixement del projecte, disputarà els quarts de final contra l’RPK Araski (19.30 hores, Esport3).

Com arribeu a Vitòria?

Hi arribem amb bones sensacions. Vam fer un bon partit contra l’Snatt’s Femení Sant Adrià i ens vam treure el mal regust de Saragossa. Estem treballant molt bé i veig l’equip concentrat, amb ganes i il·lusió.

El Cadí La Seu no havia jugat mai la Copa de la Reina.

Ho afrontem amb il·lusió. La ciutat s’ha bolcat amb l’equip i el sentiment és recíproc. Nosaltres ens deixem veure molt per la Seu, que és una ciutat petita, i la gent ho agraeix. La implicació és total. La gent que no pugui venir a Vitòria es concentrarà al pavelló, on emetran la Copa de la Reina a través del nou videomarcador gegant. La ciutat respira orgull gràcies al Cadí La Seu i a nosaltres ens encanta.

El debut serà contra l’Araski, l’amfitrió.

Ens esperem un partit molt dur i d’una intensitat física molt gran. A la Copa de la Reina no pots badar i t’ho jugues tot a un partit. Hem d’intentar estar mentalment molt sòlides i deixar a un costat els nervis. L’equip que sigui capaç de fer el seu joc habitual és el que tindrà més opcions de guanyar. Tindrem l’afició local en contra, però ja estem acostumades a jugar amb ambient i espero que això sigui un plus de motivació.

T’imagines una semifinal catalana?

Tant de bo pugui ser. És inevitable que et passi pel cap, però la nostra concentració ha d’estar focalitzada en dijous. Tot el que hem entrenat i preparat està dedicat al primer partit, que ens presentarà molts moments difícils.

Quines han de ser les vostres armes?

Les que hem fet servir durant tota la temporada; ara no podem canviar la nostra manera de jugar. Intentarem fer una defensa molt dura i córrer tant com puguem. Quan podem fer-ho les coses ens surten bé. Quan no, patim una mica més. Volem trobar situacions de contraatac. Hi ha una paraula que utilitzem molt dins el vestidor i és la de divertir-nos. L’equip juga sense por i té molta confiança en el que fa. L’entrenador ens anima a provar coses i sabem que si ens hi atrevim i no surt bé no hi ha represàlies. Totes ens sentim importants i el joc no depèn d’una jugadora.

Us afavoreix no ser les favorites?

Girona i Salamanca són els favorits, però volem fer un bon paper. Ser a Vitòria és un premi, però no ens hi conformem i anem a totes.

Andrea Vilaró i tu sou els pals de paller d’aquest vestidor.

Fa molts anys que estem juntes i que exercim de capitanes. Formem un binomi curiós perquè ella és més extravertida i jo més calmada. Ens agrada fer aquest paper i intentem que les jugadores que venen de fora s’hi adaptin com més ràpidament millor. Es tracta de posar les coses fàcils a tothom.

Esport3 i Teledeporte emetran la Copa de la Reina. Quina importància dones a aquestes finestres televisives?

És molt important. El bàsquet femení s’ha de donar a conèixer i aquestes retransmissions permeten que molta gent ens conegui a nosaltres i la nostra manera de jugar. És molt interessant i positiu. Molta gent se sorprèn de l’ambient que es viu al pavelló i del nostre joc quan ens veu jugar per primera vegada, i després repeteix. Això sí, quan guanyes és més fàcil aconseguir que repeteixin.

Què n’opines de la Minicopa dedicada a jugadores en edat infantil?

És una experiència molt maca i bonica. Les jugadores tenen una gran il·lusió i crec que és una idea molt bona. L’any passat vaig tenir la sort d’acompanyar l’equip infantil i va ser una experiència molt interessant.