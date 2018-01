L'Spar Citylift Girona somia amb una bona renda en l'anada de la 'round 8' davant el Virtus Eirene italià

L'Spar Citylift Girona rebrà aquest dimecres (20.45h; Esport 3) al Virtus Eirene italià al Pavelló de Fontajau en l'anada de la 'round 8' de l'Eurocup de bàsquet femení, amb l'objectiu d'aconseguir una bona renta de punts de cara al partit de tornada que es disputarà a Sicília.

En aquest sentit, a la roda de premsa prèvia al duel, l'entrenador local, Èric Surís, destacava que, "encara que acostuma a passar l'equip que juga la tornada a casa, un no es pot obsessionar i ha d'anar minut a minut".

"Plantegem el partit amb ambició i volem guanyar-lo", ha sentenciat el tècnic d'un Girona que buscarà oblidar la derrota en la final del passat diumenge contra el Perfumerías Avenida en la Copa de la Reina.

Tot i les ganes amb què les gironines afronten l'eliminatòria, Surís és conscient que el Virtus Eirene, un dels tres conjunts que no ha perdut cap partit en aquesta edició de l'Eurocup, "és un equip físic que anota amb molta facilitat".

Per al tècnic serà clau "tenir controlades" a les tres jugadores del quadre de Ragusa que tenen una mitjana de més de deu punts per partit: les americanes Dearica Hamby (19,8) i Jessica Kuster (12,8) i la internacional amb Espanya Astou Ndour Gueye (16,1).



El potencial de les italianes, però, no treu motius al Girona per a creure en la victòria i en accedir als quarts d'"una competició que fa molta il·lusió", ha sentenciat Surís.