L'Spar Citylift Girona, a un pas de ser als quarts de final de l'Eurocup

L'Spar Citylift Girona visita aquest dimecres (20.30h) el pavelló del Virtus Eirene sicilià amb l'objectiu d'assegurar-se un bitllet per als quarts de final de l'Eurocup femenina de bàsquet.

Les jugadores del conjunt gironí, que la setmana passada a Fontajau es van imposar per 24 punts en el partit de l'anada de l'eliminatòria de vuitens (85-61), parteixen com a favorites. Tot i això, a la roda de premsa prèvia al duel, l'entrenador del Girona Èric Surís, insistia en el fet que "si es va allà pensant en defensar el resultat, un està equivocat" i que hi haurà "dificultats i moments dolents".

El tècnic del Girona també ha destacat el valor de tenir a tota la plantilla disponible, inclosa la francesa Magali Mendy, qui va liderar a l'equip en el partit d'anada amb dotze punts en el primer quart.

Per part de l'equip de Ragusa, que abans d'enfrontar-se al Girona no havia perdut cap partit i sempre havia superat els setanta punts, les principals amenaces són les tres úniques jugadores que tenen una mitjana de més de deu punts per partit: les americanes Dearica Hamby (19,8) i Jessica Kuster (11,9) i la internacional amb Espanya Astour Ndou Gueye (15).

A més a més, tal com comentava Surís, el pavelló local també pot jugar un paper important: "El públic allà sempre està molt a sobre. No anem a què ens donin la mà i ens felicitin. Sabem que ens posaran les coses difícils".