Greg Oden: “Quan penso en les lesions m’ensorro una mica”

Onze anys després de ser escollit com a número 1 del draft de la NBA, Greg Oden ja és un exjugador de bàsquet. Les lesions van acabar amb la trajectòria professional de la gran promesa de l’esport universitari, que ara busca reinventar-se com a entrenador. El cos tècnic d’Ohio State, que va disputar un partit al Torneig BBVA de Sant Julià de Vilatorta, li ha obert les portes.

Com es troba ajudant jugadors joves?

M’encanta. Valoro molt tenir l’oportunitat de poder ensenyar-los algunes de les coses que jo vaig aprendre, transferir-los alguns dels meus coneixements. Sobretot dedico el temps a treballar amb els jugadors interiors. Soc com una mena de mentor per a ells. Formar part del seu programa d’aprenentatge és una gran oportunitat per a mi.

Què li passa pel cap quan pensa en la Universitat d’Ohio State?

És el lloc on tot va començar, on vaig viure molt bones experiències. La sensació que vaig experimentar quan vaig tornar al campus va ser molt emotiva. Fa poc, a més, vaig poder completar els meus estudis. Me’n sento orgullós.

L’entrenador principal és Chris Holtmann. Què en pot aprendre, d’ell?

És el que anomenem un entrenador de jugadors, perquè s’implica molt amb els joves i els ajuda a evolucionar. Té en compte els detalls i exigeix que tothom s’hi esforci tant com pugui.

Fa unes setmanes va tornar a jugar a bàsquet. Com es va sentir?

Em vaig sentir bé, va ser divertit. No va ser un retorn oficial ni res d’això, només tenia ganes de tornar a passar-m’ho bé en una pista de bàsquet, de recuperar algunes sensacions durant un torneig d’estiu.

Com s’imagina d’aquí uns anys?

Espero que entrenant. M’agradaria tenir l’oportunitat de ser entrenador i ajudar els jugadors joves en el seu camí cap a la NBA.

Quin regust li va deixar la seva etapa com a jugador?

En tinc molts records. El bàsquet m’ha portat a molts llocs i m’ha donat moltes oportunitats. Les lesions? Quan penso en elles no soc feliç i m’ensorro una mica, però són coses que no pots controlar. L’únic que puc fer és oferir la meva millor versió per afrontar cada nova situació.

El número dos del seu draft va ser Kevin Durant...

M’alegro molt de com li van les coses. Algunes persones critiquen els Warriors, però no han fet res malament, simplement han aprofitat les seves oportunitats per construir el millor equip possible. Si tenen els diners per fer-ho, endavant. Estic molt content per ell perquè ha treballat molt per aconseguir èxits. S’ho ha guanyat. Un altre jugador d’aquell draft va ser Marc Gasol. L’he seguit molt perquè ha jugat amb el meu amic Mike Conley. Soc molt fan d’ell i del seu germà Pau. Pel que fan sobre el parquet, però també pel que fan fora amb la seva fundació.