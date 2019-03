"Vaig plorar de ràbia i impotència": Helena López analitza la situació de l'Snatt's Femení Sant Adrià

Helena López va arribar al Club Bàsquet Femení Sant Adrià quan tenia 10 anys. La jugadora ha passat per totes les categories del club, des de minibàsquet fins a la Lliga Dia, on l'equip està intentant salvar la categoria. Després de patir una dolorosa derrota, diumenge no va poder contenir les llàgrimes. "Vaig plorar de ràbia i impotència. Vam perdre un partit que per a nosaltres era com una final. Porto molts anys al club i sé el que ha costat arribar fins aquí. No és que a les altres jugadores no els afecti, però per a gent com Laura Peña o jo, que portem tota la vida aquí, és difícil controlar els sentiments", ha assegurat en declaracions a l'ARA.

La derrota contra el Quesos El Pastor va tornar a situar l'Snatt's Femení Sant Adrià en posicions de descens. "Va ser un cop dur. Si guanyàvem aquell partit, depeníem de nosaltres per mantenir la categoria, però les coses no ens van sortir com esperàvem. Portàvem dues setmanes preparant el partit... Ara hem de canviar el xip i seguir lluitant fins al final perquè encara tenim opcions. El calendari del CB Zamarat és difícil", argumenta.

Segons López, "després del partit vam quedar tocades, però ara afrontem el que ens queda de temporada amb esperança i il·lusió. Aquests partits que ens venen ara són els que ens van anar millor a la primera volta. Hem experimentat un canvi d'actitud i ens esforçarem fins al final". L'equip català ha millorat de rendiment, però els resultats no han acompanyat. "La incorporació del César [Aneas] al cos tècnic i l'arribada de noves jugadores ens han ajudat a millorar, però no n'hi ha hagut prou. Hem competit millor, però no hem aconseguit victòries", reconeix.

651x366 Helena López, en acabar el partit / MANEL EXPÓSITO / SNATT'S SANT ADRIÀ Helena López, en acabar el partit / MANEL EXPÓSITO / SNATT'S SANT ADRIÀ

L'Snatts Femení Sant Adrià és extremadament jove i això fa que no tingui l'experiència d'altres rivals de la Lliga Dia. "Moltes de nosaltres no ens havíem trobat mai en una situació així de difícil perquè sempre havíem lluitat per aconseguir títols o ascensos, però afrontem el repte amb optimisme i il·lusió. Algunes vegades aquesta joventut ens porta a no ser conscients de la situació real, però penso que això no és dolent i ens ajuda a competir sense pressió", explica.

Tot i els elogis que està rebent per la seva aportació, la jugadora fa autocritica. "La meva temporada no ha sigut fàcil i em va costar trobar el meu lloc, però ara ja ho he fet", opina López, que reivindica la filosofia del Sant Adrià. "El club no ha canviat de filosofia, que continua sent la mateixa: apostar per la gent de casa", argumenta. El pavelló de Marina Besòs s'ha quedat petit en molts partits d'aquesta temporada. "La gent ens ha ajudat molt i en tot moment ens ha empès per revertir la situació".