El Barça rescindeix el contracte d'Heurtel però l'impedeix que jugui al Reial Madrid

El serial Thomas Heurtel ha arribat a la fi. El Barça i el jugador han acordat la rescissió de contracte, segons havia anunciat l'agent del jugador a Twitter i ha corroborat l'entitat blaugrana a través d'un comunicat. Ara bé, la rescissió té lletra petita, i segons informava la cadena Ser el base francès no podrà negociar ni amb el Reial Madrid ni amb cap club de l'ACB. Heurtel tenia contracte fins a final de temporada, amb un any més opcional.

Feia setmanes que Heurtel no comptava per a Jasikevicius, el tècnic del Barça, i per això el jugador i el club havien començat a negociar una sortida. Però Heurtel va amagar informació, va deixar caure que estava negociant amb el Fenerbahçe quan en realitat estava tancant un acord amb el Reial Madrid, màxim rival esportiu dels blaugranes. Quan els dirigents del club català se'n van assabentar, precisament a Istanbul, va produir-se la ja famosa escena d'Heurtel quedant-se a la ciutat turca en comptes de viatjar amb la resta de companys cap a Barcelona.

Apartat de la disciplina de l'equip

Des de llavors que Heurtel estava apartat de la disciplina del primer equip del Barça de bàsquet, entrenant-se en solitari, mentre es reprenien les negociacions entre el seu agent i el club per buscar una sortida acordada. Ara bé, tot i que el base ja és lliure per negociar amb l'equip que vulgui –a excepció dels de l'ACB–, Heurtel no podrà disputar aquesta temporada l'Eurolliga, ja que el termini per inscriure jugadors va expirar el 6 de gener.

Heurtel, a banda d'un equip de primer nivell, està buscant també minuts a la pista per poder optar a jugar els Jocs Olímpics de Tòquio, que es van ajornar fins a aquest 2021 arran de la pandèmia. En els pròxims dies s'espera que doni a conèixer el seu nou destí.