Esforç majúscul sense premi del Baxi Manresa a Tenerife (77-75)

Tot i jugar sense cap base i comptar amb una rotació molt afectada per la marxa d'Alex Renfroe i Justin Doellman i les lesions de Jordan Sakho, Jokubas Gintvainis i Paco del Águila, el Baxi Manresa va competir molt bé a la pista de l'Iberostar Tenerife (77-75). L'equip entrenat per Joan Peñarroya, que va proposar una defensa zonal per sorprendre tàcticament el rival i va dissimular la manca d'un director de joc amb diferents propostes alternatives, va arribar als últims segons amb opcions reals de victòria.

Cady Lalanne (22 punts) i Ryan Toolson (18) van ser dos dels jugadors més destacats de l'equip del Bages, que va remuntar un desavantatge de 9 punts i va empatar el partit a un minut del final (75-75). A 2,3 segons del final, amb 77-75, Pere Tomàs va fallar dos tirs lliures.

"Perdre sempre és dolent, però hi ha derrotes que deixen més bones sensacions que alguna victòria. És un dels dies que com a equip ens hem de sentir orgullosos del que hem fet, arribant al minut final amb opcions amb tot el que ens ha passat durant el partit. Hi ha coses que hauríem pogut fer millor, però l’equip ha competit de tu a tu”, va opinar Peñarroya.