Jasikevicius mesura les aspiracions del Barça Lassa

Animat per la contundent victòria a la pista de l’Olympiacos, el Barça Lassa rep el Zalgiris (21 hores, Movistar Deportes). L’equip blaugrana té dos objectius. El més ambiciós és arravatar la quarta posició a l’Anadolu Efes. Si això no és possible, el conjunt entrenat per Svetislav Pesic intentarà no deixar escapar la cinquena plaça, situació que reduiria les opcions de veure’s les cares amb els grans favorits (Fenerbahçe, Reial Madrid i CSKA) en una hipotètica eliminatòria de quarts de final.

El Barça Lassa es va endur la victòria al Zalgirio Arena en el partit de la primera volta (85-88). Després d’arribar a la final four de manera sorprenent la temporada passada, l’equip entrenat per Sarunas Jasikevicius ocupa la tretzena posició, a dues victòries del lloc que dona dret a disputar les eliminatòries pel títol. “El Barça és un equip molt físic. Ho recordem del nostre primer partit a Kaunas. Van pressionar els nostres directors de joc i van alterar les nostres possessions. En atac, utilitzen els seus jugadors interiors molt bé. Alimenten Tomic i Seraphin a la pintura. Hem de respondre a les seves virtuts i ser agressius”, opina el tècnic lituà.

Samarretes especials

Tal com havia de fer dimecres l’equip de futbol, els jugadors del Barça Lassa lluiran aquest dijous una samarreta especial en què es podrà llegir el seu cognom en xinès.