Jordi Aliaga: “Ser a la Copa és un reconeixement i un privilegi”

El bàsquet català no només està representat a la Copa del Rei pel Barça Lassa i el Divina Seguros Joventut. Els àrbitres José Antonio Martín Bertrán i Jordi Aliaga també estan entre els protagonistes d’aquest campionat. “Per a un àrbitre, ser a la Copa del Rei és un privilegi i un reconeixement a la feina feta durant la fase regular del que portem de Lliga Endesa. Aquesta temporada 2018-19 estic vivint un moment esportiu realment dolç. Poder gaudir del millor bàsquet estatal i europeu em fa sentir feliç i satisfet per totes les hores d’esforç i dedicació que hi ha al darrere. Són moments en què tens molt present tota la gent que ens acompanya en el dia a dia”, opina Aliaga, que aquesta campanya s’ha estrenat a l’Eurolliga.

“Sabem la importància que la Copa del Rei té per a cada equip i el que implica perdre i quedar automàticament eliminat. Els vuit equips s’han preparat al màxim i tothom vol guanyar. Tots els àrbitres que hi participem estem molt concentrats, tant preparant els partits com fent xerrades tècniques. A nivell individual es tracta d’estar físicament i mentalment en les millors condicions possibles”, assegura Aliaga, que dijous va arbitrar l’eliminatòria entre l’Iberostar Tenerife i l’Unicaja.

“Els partits de Copa del Rei no deixen de ser partits de bàsquet. En una lliga tan competida qualsevol equip pot guanyar qualsevol rival. La diferència respecte a un partit de temporada regular és el ressò mediàtic que té l’esdeveniment. Qualsevol decisió acaba tenint més rellevància. Hem d’estar preparats per cometre errades i intentar que tinguin la mínima incidència possible en el joc”, argumenta l’àrbitre de 28 anys, que destaca l’ambient que es viu a la Copa del Rei. La seva relació amb l’arbitratge data de fa mitja vida. “Jugava a bàsquet des dels sis anys. Vaig començar a arbitrar fa tretze anys, quan tenia quinze anys i col·laborava amb el Roser”, resumeix.