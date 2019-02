Jordi Fernández, un badaloní entre les estrelles

Després del Rising Stars per a jugadors joves, l’All-Star de la NBA dedica aquesta nit (2 hores, #Vamos) als tradicionals concursos d’habilitats, triples i esmaixades. L’espectacle serà l’avantsala al plat fort de demà; el partit d’exhibició. El badaloní Jordi Fernández, entrenador ajudant dels Denver Nuggets, serà un dels protagonistes a Charlotte, on formarà part del cos tècnic de l’equip liderat per LeBron James. “Té molt de talent, però el que més destacaria d’ell és la capacitat de treball. Es cuida, s’entrena, mira molts partits... És gairebé un entrenador a la pista. El seu impacte en el joc és transcendent més enllà dels punts que faci”, opina Fernández sobre l’ara estrella dels Lakers, amb qui va coincidir a Cleveland.

“He sigut primer entrenador a la D-League i ara estic en un altre rol, que és el d’ajudant. Estic molt content de millorar i de continuar progressant. El meu moment és molt dolç. Ser primer entrenador a la NBA ho veig com una possibilitat de futur, però no és una cosa que vulgui aconseguir a curt termini. El que em preocupa és millorar. El dia a dia d’aquesta competició és molt dur i competitiu, però si algun dia es dona aquesta oportunitat tindré moltes ganes d’afrontar-la”, assegura el jove tècnic, que comença a sonar amb força per ser primer entrenador d’alguna franquícia de la NBA la pròxima temporada.