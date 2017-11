Jorge Garbajosa, president de la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB), ha parlat aquest divendres en roda de premsa per analitzar la situació de les polèmiques finestres de la FIBA.

"Des de la FEB hem fet tot el possible per trobar una solució pràctica i raonable. El bàsquet espanyol no es mereix això, però ara la nostra prioritat és gestionar aquesta situació de la millor manera possible. Posar els jugadors en la disjuntiva d'escollir no tan sols és injust sinó també pervers", ha explicat Garbajosa. "Nosaltres hem anteposat els interessos del bàsquet global als particulars d'organitzacions i clubs", ha afegit el president.

540x306 La selecció espanyola de bàsquet no convoca jugadors d'Eurolliga La selecció espanyola de bàsquet no convoca jugadors d'Eurolliga

La selecció ha anunciat una llista sense jugadors d'equips de l'Eurolliga. Sergi Vidal i Xabi López-Arostegui (Divina Seguros Joventut) han entrat a la convocatòria definitiva. Els catalans Nacho Llovet, Albert Oliver, Xavi Rabaseda i Oriol Paulí, l'andorrà Quino Colom i els balears Álex Suárez i Sergi Garcia també han sigut seleccionats per Sergio Scariolo.

En conèixer la convocatòria, Mediaset ha anunciat que no emetrà la Copa del Món 2019 ja que considera "devaluada" la competició.

La selecció espanyola començarà jugant contra Montenegro a Podgorica el divendres 24 a las 20.00 h. Posteriorment, el diumenge 26, s'enfrontarà a Eslovènia a Burgos a les 21.00 h.